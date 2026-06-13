Les joueurs peuvent désormais découvrir ce qui se cache derrière les rideaux de Carnevale dans Little Nightmares III – The Backstage, le premier contenu additionnel du jeu, désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Dans ce nouveau contenu, développé par Supermassive Games, les joueurs verront Low rencontrer Dime, un nouvel enfant portant un chapeau ampoule, un accessoire très utile pour s’orienter dans ce qui se cache derrière les coulisses du Carnevale. Les deux enfants devront affronter de nouvelles menaces et utiliser leur lumière pour trouver un moyen de sauver Alone des mains d’un nouveau Résident : Le Marionnettiste. Little Nightmares III – The Backstage est disponible à l’achat, et inclus dans le Season Pass « Secrets of the Spiral », qui fait partie de l’édition Deluxe du jeu, avec du contenu supplémentaire à venir plus tard dans l’année.