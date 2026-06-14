Les portages de Call of Duty: Black Ops 1 et Black Ops 2 sur consoles next-gen seraient en développement depuis au moins août 2019, selon des informations révélées par le compte Twitter RemasterRadar.

Les tailles de fichiers des ports indiquent des différences notables entre les régions. Pour Black Ops 1, la version américaine atteint 22,7 Go, tandis que les versions européenne et japonaise se situent respectivement à 9,7 Go et 9,6 Go. Black Ops 2 affiche des tailles encore plus importantes, avec 30,3 Go pour la version américaine et 18,0 Go pour la version japonaise. Ces chiffres, supérieurs à ceux des versions originales, laissent supposer que les contenus additionnels (DLC) pourraient être inclus dans ces ports, bien que cela n’ait pas encore été confirmé officiellement.

Côté localisation, de nouvelles langues font leur apparition avec ces versions. Le jeu proposera désormais l’indonésien, le thaï, le vietnamien, le chinois simplifié, le norvégien, le tchèque et le danois. Par ailleurs, Black Ops 1 a été classé en Corée du Sud le 21 mai 2026.

Les versions installables (PKGs) ont déjà été détectées par des utilisateurs de PS4 jailbreakés, confirmant que les jeux sont bien en cours de finalisation. Cependant, ces titres restent actuellement verrouillés par un contrôle de licence, empêchant leur lancement sans activation préalable. Leur statut de portages plutôt que de remasters est confirmé par plusieurs éléments : les titres des jeux n’ont pas été modifiés, contrairement à des remasters comme Modern Warfare 2 Campaign Remastered, et les tailles de fichiers restent proches de celles des versions originales. De plus, les deux jeux sont vendus séparément, et non sous forme de bundle.

Les dates de build des versions en développement révèlent une progression quasi simultanée. Black Ops 1 a été compilé le 3 juin 2026, tandis que Black Ops 2 l’a été trois jours plus tôt, le 30 mai 2026. Ces délais rapprochés suggèrent une finalisation coordonnée des deux titres.

Côté fonctionnalités en ligne, les références à des mécaniques comme « joinSession » ont été identifiées dans le code, indiquant que les modes multijoueurs, campagne et zombies devraient être pleinement opérationnels. Tous les contenus originaux, y compris les DLC, pourraient ainsi être disponibles dès la sortie. Une prédiction de sortie ? : un lancement le 19 juin 2026, un vendredi, coïncidant avec le « Cordis Die », une date symbolique pour la série Black Ops dans Black Ops 2.