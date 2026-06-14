Tous à bord de l’ESS Starseeker ! System Era Softworks et Devolver Digital propulsent enfin leur STARSEEKER: Astroneer Expeditions en orbite sur PC et consoles !

Disponible en Accès Anticipé sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, STARSEEKER est un tout nouveau titre dans l’univers d’Astroneer qui vous permet de vivre la grande aventure à plusieurs, de manipuler des outils du futur et d’explorer de vastes mondes étranges.

STARSEEKER est une expérience coopérative PvE qui encourage la collaboration, la camaraderie et l’entraide. Il est aussi possible de se lancer seul dans l’aventure pour compléter des objectifs dans son coin et trouver de nouveaux amis avec lesquels s’allier sur la station. Tout ce que vous faites dans le jeu contribue à un objectif commun. Plus vous jouez, plus loin vous aurez l’opportunité d’aller.

L’ESS Starseeker est une gigantesque station spatiale qui est au cœur de l’expérience de jeu. Cette base persistante évolue constamment pour vous permettre de planifier vos expéditions, d’améliorer vos équipements et pouvoirs tout en traînant avec vos pairs.

System Era proposera régulièrement des mises à jour pour STARSEEKER tout au long de l’Accès Anticipé : régions, défis, dangers, créatures, points d’intérêt, objets à fabriquer, événements communautaires, mécaniques et plus encore seront notamment ajoutés au fil du temps.

STARSEEKER est disponible dès à présent en Accès Anticipé sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Une nouvelle galaxie vous attend !