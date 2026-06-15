Playdew est un studio indépendant pakistanais certainement inconnu au bataillon pour de nombreux joueurs. Pour cause, le studio est relativement jeune et le nombre de leurs productions se compte sur les doigts d’une main. Nous-même, nous ne connaissions rien de celui-ci jusqu’au jour où nous avons eu la chance de faire le jeu dont nous allons vous parler aujourd’hui, répondant au nom de Lost Twins 2 et sorti récemment sur Nintendo Switch.

Commençons par un point qui peut titiller. Le titre du jeu comporte le chiffre 2 et vous avez toujours la possibilité de vous procurer le premier jeu sur smartphone, mais soyons honnête : vous ne ratez rien à faire l’impasse dessus. Au démarrage, nous découvrons la possibilité de jouer deux jumeaux Abi et Ben dans leur chambre respective, tout ce qu’il y a de plus moderne et contemporain. Puis une fois que nous commençons à les déplacer et comprendre que nous pouvons jouer les deux à tour de rôle, nous nous retrouvons dans sur un autre univers aux couleurs et décors bien plus exotiques et aux inspirations proches de la culture du Moyen-Orient et allant de paire avec le studio en charge du jeu. Il s’agit ainsi de contrôler notre paire de protagonistes et les guider en dehors de cet univers et revenir ainsi chez eux. Une aventure d’une bonne dizaine d’heures dépendamment de votre capacité à faire face aux situations qui se présenteront face à vous.

Nous progressons en 2D en contrôlant à tour de rôle les deux héros en alternant en une pression de touche en jouant en solo. En mode multijoueur, chaque joueur peut contrôler un des deux protagonistes et jouer simultanément, démarrant toujours à des endroits différents. Nous devons ainsi atteindre le bout de chaque niveau du jeu à travers des successions d’énigmes, d’objets à récupérer et de mécanismes à activer en faisant preuve de réflexion. Les niveaux ne sont pas seulement en 2D, ce sont en fait des décors divisés en plusieurs parties que nous pouvons déplacer tel un puzzle pousse-pousse afin d’avoir un niveau de réflexion subtilement différent d’un classique jeu de coopération. Ces énigmes et réflexions se renouvellent plutôt bien après le tuto et gagnent progressivement en difficulté, amenant une bonne dose de défi pour tous, notamment pour ceux qui souhaitent tout débloquer. Bien plus sympathique à jouer avec un partenaire à ses côtés en écran splitté, puisqu’il n’y a pas de mode en ligne ou de partage de jeu local. La facilité en duo étant potentiellement le travail d’équipe et le fait d’avoir deux cerveaux pour étudier bien plus aisément différentes énigmes du jeu, pourtant la difficulté aussi en duo étant d’avoir potentiellement un allié pas très doué et finir en dispute. Un seul cerveau peut permettre d’avoir une vue d’ensemble bien plus cohérente et unifiée limitant pourtant le fun global de l’expérience.

Nous l’avions mentionné précédemment mais au-delà des couleurs de début de jeu, c’est toute l’ambiance visuelle et sonore du genre qui prend inspiration sur le Moyen-Orient. Le jeu est très mignon dans son style en 2D coloré, les décors sont plutôt détaillés et inspirés. Ceci étant dit, cela reste assez simple et il va sans dire que le studio ne cherche pas à être une vitrine technique pour la Nintendo Switch. Ainsi, dans sa simplicité, le jeu tourne très bien en mode TV comme en portable. Les musiques sont plutôt discrètes et cela est certainement fait pour favoriser la réflexion des joueurs. Il y a une petite imprécision de certains éléments ou phases de jeu ne facilitant pas forcément la résolution de certaines énigmes, notamment les sauts et déplacements étrangement flottants de nos héros. Durant ces phases où nous bloquons potentiellement sur certaines énigmes, cette discrétion sonore peut devenir assez oppressante. Le jeu étant développé par un studio indépendant, il y a aussi peu de budget sur les voix, il y a d’ailleurs pas forcément de dialogue tout court et il s’agit surtout de nous imaginer ce qui se passe et se dit par nous-mêmes. Des lignes de dialogue et de narration auraient pu ajouter plus de profondeur, et des voix, plus de personnalité et de vie aux protagonistes. Il y a quelques costumes à débloquer afin de les personnaliser un peu mais ça s’arrête là.