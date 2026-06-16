Meridiem est heureux d’annoncer la publication et la distribution d’une édition physique d’Observer System Redux – Limited Edition pour Nintendo Switch 2, prévue pour le 30 octobre 2026. Développé par Bloober Team, Observer System Redux est un jeu d’enquête horrifique en vue subjective dans un univers cyberpunk, se déroulant dans un futur décadent balafré de néons.

Meridiem est responsable de la conception et de la fabrication de l’édition Observer System Redux – Limited Edition pour Nintendo Switch 2. Celle-ci comprendra un exemplaire du jeu, un étui spécial, une carte postale lenticulaire en 3D, des cartes de publicités du jeu et du contenu numérique !

Nous sommes en 2084. Le futur s’est avéré bien plus sombre que tout ce que l’on pouvait imaginer. D’abord, il y eut le Nanophage. Une peste numérique qui a tué des milliers et des milliers de personnes parmi ceux qui avaient choisi d’augmenter leur esprit et leur corps. Puis vint la Guerre, qui laissa l’Orient et l’Occident décimés et en ruines. Sans personne pour s’emparer du pouvoir, les corporations prirent le contrôle et érigèrent leurs propres empires corrompus.

Vous êtes un Observer, un outil au service de l’oppression corporatiste. Craint et méprisé, vous piratez les recoins les plus sombres de l’esprit de vos suspects. Vous vous glissez dans leurs rêves, exposez leurs peurs et extrayez tout ce dont votre enquête a besoin.

Dans ce récit de science-fiction conçu par Bloober Team – les maîtres contemporains de l’horreur –, préparez-vous à plonger dans un futur dystopique où même vos pensées les plus intimes ne sont pas en sécurité.

Caractéristiques

Devenez un Détective Neural : Vous incarnez Daniel Lazarski, un enquêteur d’élite du futur incarné par la défunte icône cyberpunk Rutger Hauer. En tant qu’Observer, vous piratez l’esprit des suspects pour en extraire des indices et des preuves. Tout ce qu’ils ont ressenti, pensé ou mémorisé peut et sera utilisé pour résoudre votre enquête.

Dévorez leurs rêves : Grâce à un appareil appelé le Mangeur de Rêves, piratez l’esprit des morts et des mourants pour revivre leurs derniers instants et explorer leurs peurs et leurs obsessions. Plongez dans ces dédales neuronaux tortueux et cherchez des indices qui vous aideront à retrouver l’insaisissable tueur.

Imprégnez-vous de l’atmosphère de 2084 : Pénétrez dans un monde ravagé par la guerre et la peste cybernétique, où la vie ne vaut pas grand-chose et où l’espoir est rare. Un monde où la plupart des gens feraient n’importe quoi pour échapper à leur sinistre existence. Réalités virtuelles, drogues psychotropes, implants neuraux – choisissez votre poison et laissez-vous dériver vers un oubli bienheureux. Mais rappelez-vous, quelle que soit la profondeur à laquelle vous vous enfoncez, vous ne pourrez jamais échapper à un Observer.

Observer System Redux – Limited Edition sortira en version physique sur Nintendo Switch 2 (cartouche) le 30 octobre 2026.