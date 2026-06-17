Le jeu Dispatch, sorti en début d’année sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, a suscité une vive polémique dès son lancement en raison d’une censure très stricte, bien plus importante que ce que les joueurs avaient anticipé. Face à la réaction de la communauté, le studio AdHoc a finalement publié un patch gratuit intitulé HR Violations, désormais disponible sur toutes les plateformes, y compris les consoles Nintendo. Cette mise à jour permet d’atténuer les restrictions, même si certaines limites imposées par Nintendo subsistent.

Dans un message adressé aux joueurs, AdHoc a expliqué les raisons de cette censure initiale, qualifiée de « situation difficile » par l’équipe. Peu avant la sortie, les développeurs ont découvert que le jeu devrait être censuré dans toutes les régions, et non uniquement dans celles déjà prévues. Par manque de temps et de ressources, une seule version a été développée pour les deux consoles Nintendo, en se conformant aux normes les plus strictes imposées par Nintendo. Résultat : une version bien plus édulcorée que ce que les joueurs attendaient, basée sur les versions déjà prévues pour d’autres territoires.

Le patch HR Violations introduit de nouvelles options de filtrage dans les paramètres du jeu, accessibles via General Settings > Filters. Les joueurs peuvent désormais choisir entre une couverture partielle ou totale, ainsi que différents styles de censure : Mosaïque (par défaut), Chaotique (avec des éléments aléatoires comme des shorts) ou Blackout (les barres noires classiques). Ces réglages sont disponibles dans toutes les régions, à l’exception du Japon, où seule la couverture totale et le style Blackout sont proposés.

Cependant, certaines restrictions ne peuvent pas être levées en raison des exigences de Nintendo. Les organes génitaux restent censurés, tout comme certains effets audio explicites, comme ceux liés au personnage d’Invisigal. Malgré ces limites, les joueurs des régions Amérique du Nord, Europe, Australie et Nouvelle-Zélande peuvent désormais profiter d’une version bien moins restrictive qu’à l’origine. Les autres territoires, notamment en Asie, conservent une censure plus poussée.