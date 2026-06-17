Lors du State of Unreal 2026, Epic Games a annoncé la sortie officielle d’Unreal Engine 5.8, marquant une avancée significative pour les développeurs ciblant la Nintendo Switch 2. Parmi les nouveautés introduites, la fonctionnalité Lumen Light est désormais pleinement opérationnelle sur la console de Nintendo, offrant une solution optimisée pour l’illumination globale tout en réduisant la charge sur le GPU.

Selon les informations communiquées par Epic, cette nouvelle version de Lumen est conçue pour « préserver une grande partie de l’impact visuel tout en réduisant considérablement le coût GPU », grâce à l’utilisation de champs d’irradiance avec occlusion de sonde. Les performances sont ainsi deux fois supérieures à celles de Lumen High Quality, permettant aux jeux reposant sur l’illumination globale pour des raisons artistiques de fonctionner à 60 FPS sur la Nintendo Switch 2.

Cette annonce intervient après la sortie d’une version preview d’Unreal Engine 5.8 le mois dernier, lors de laquelle la compatibilité avec la Switch 2 n’avait pas été explicitement mentionnée. Cependant, des rumeurs évoquaient déjà l’arrivée d’un nouveau mode Lumen optimisé pour les appareils portables, visant à faciliter le maintien d’un framerate stable à 60 images par seconde.

Jusqu’à présent, quelques jeux développés avec Unreal Engine 5 ont été publiés sur Nintendo Switch 2, mais certains titres ont rencontré des difficultés techniques, un problème qui touche également d’autres plateformes. Avec l’introduction de Lumen Light, les jeux créés avec Unreal Engine 5 devraient bénéficier d’une meilleure optimisation sur la console de Nintendo.