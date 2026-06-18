Découvrez le monde de Philabieldia avec un rendu HD-2D inimitable sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, XBOX Series XS et PC avec Steam®
Aujourd’hui, Square Enix a sorti The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un tout nouveau Action-RPG de Team Asano, disponible sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, XBOX Series XS et PC avec Steam® et XBOX PC. Si le jeu vous intéresse, mais que vous hésitez à l’acheter, vous pouvez essayer la démo gratuite disponible sur toutes les plateformes, avec la possibilité de transférer sa sauvegarde sur la version complète.
Dans The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Faie et Elliot traversent quatre époques dans un vaste monde grouillant d’ennemis, avec des grottes secrètes et des ruines antiques. Elliot peut utiliser sept armes différentes : des épées pour les combats au corps à corps, ou une combinaison de chaînes et de faucilles capables d’attirer les ennemis. La magilithe permet de personnaliser chaque arme et de l’adapter à votre style de combat. L’impressionnante magie de Faie aidera les joueurs dans leur aventure, que ce soit pour attaquer des ennemis, récupérer des objets hors d’atteinte ou simplement leur donner un coup de pouce dans leur exploration.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a reçu la classification PEGI 12 et est disponible sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, XBOX Series XS et PC avec Steam® et XBOX sur PC.
* Une version de la Collector’s Edition sans copie du jeu est aussi disponible à l’achat.
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