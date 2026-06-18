Découvrez le monde de Philabieldia avec un rendu HD-2D inimitable sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, XBOX Series XS et PC avec Steam®

Aujourd’hui, Square Enix a sorti The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un tout nouveau Action-RPG de Team Asano, disponible sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, XBOX Series XS et PC avec Steam® et XBOX PC. Si le jeu vous intéresse, mais que vous hésitez à l’acheter, vous pouvez essayer la démo gratuite disponible sur toutes les plateformes, avec la possibilité de transférer sa sauvegarde sur la version complète.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est d’or et déjà disponible. Un deuxième épisode autour de la musique composée par Yuto Moritani et Tomohiro Nakamichi sortira le 19 juin prochain. L’Édition collector au format physique est disponible en précommande exclusivement sur la Le premier épisode du Making of deest d’or et déjà disponible. Un deuxième épisode autour de la musique composée par Yuto Moritani et Tomohiro Nakamichi sortira le 19 juin prochain. L’Édition collector au format physique est disponible en précommande exclusivement sur la boutique Square Enix . Cette version comprend une copie du jeu*, sa bande originale ainsi qu’une horloge sur laquelle on retrouve Faie.