Une troisième bande-annonce et de nouveaux détails sur le contenu à débloquer ont également été dévoilés
L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. est heureux d’annoncer que la démo du prochain action RPG Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est disponible dès aujourd’hui, le 18 juin, sur toutes les plateformes. La sortie du jeu est prévue le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2.
À cette occasion, une troisième bande-annonce, intitulée « The Journey So Far », a été dévoilée, accompagnée d’informations sur comment débloquer l’histoire d’Endless Ragnarok, ainsi que sur le tout nouveau mode de jeu, le Néant chaotique.
À propos de la démo
Cette démo, conçue pour permettre aux nouveaux joueurs de découvrir Relink, propose une partie du début de l’histoire principale et plusieurs personnages jouables. Chaque quête accomplie donne droit à des récompenses qui peuvent être utilisées dans le jeu complet.
Contenu de la démo*
Mode histoire : Découvrez les premières heures de l’histoire principale de Granblue Fantasy: Relink. Terminez le mode histoire pour obtenir des récompenses dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.
Mode quête : Participez à des quêtes en solo ou avec d’autres joueurs. La fonctionnalité de matchmaking cross-play avec d’autres plateformes est disponible dans la démo, qui propose au total 4 quêtes différentes à découvrir. Terminez les 3 quêtes disponibles pour débloquer la 4e quête, « Flamboiement de Sephira », qui vous donnera accès aux Invocations, une toute nouvelle mécanique de combat. Une fois terminée, chaque quête vous offre des récompenses que vous pourrez utiliser dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.
Modifications par rapport à la version bêta ouverte :
- Dans la quête « Flamboiement de Sephira », les PV et l’ATT de l’ennemi Poupée rubis Aquila ont été réduits.
- Les illustrations des personnages dans le menu principal ont été mises à jour.
- Seofon a été ajouté en tant que personnage jouable. Le célèbre Souverain de la lame stellaire se débloque différemment de la plupart des personnages du jeu complet, mais les joueurs peuvent désormais l’essayer dans la démo.
- Des correctifs ont été apportés pour résoudre les problèmes liés au matchmaking en mode coopératif.
Mode didacticiel : Apprenez les bases du gameplay, notamment comment contrôler les personnages pendant l’exploration et les combats.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Nintendo Store, le PlayStation Store et Steam®.
À propos de la troisième bande-annonce trailer « The Journey So Far »
La deuxième bande-annonce initialement publiée pour Granblue Fantasy: Relink a été remaniée afin d’y intégrer des éléments tirés d’Endless Ragnarok. « The Journey So Far » met à l’honneur la soif d’aventure qui anime le Monde des cieux en associant l’histoire de Relink aux nouveaux systèmes de combat et de gameplay d’Endless Ragnarok :
Les étapes pour déverrouiller la nouvelle histoire et le Néant chaotique
Déverrouiller la nouvelle histoire
Endless Ragnarok est une extension massive de Granblue Fantasy: Relink. En terminant la quête de Relink « La fureur de Bahamut » (le combat contre Proto-Bahamut), vous déverrouillez la difficulté de quêtes Chaos et pouvez commencer l’histoire d’Endless Ragnarok.
Le nouveau système de combat, les invocations, est disponible lors des quêtes à partir de la difficulté Chaos une fois que vous obtenez votre première pierre d’invocation dans l’histoire d’Endless Ragnarok.
Déverrouiller le nouveau contenu : le Néant chaotique
Le nouveau contenu solo, le Néant chaotique, est divisé en plusieurs profondeurs. Vous pouvez déverrouiller la profondeur 1 en avançant dans la quête secondaire ajoutée à Séminaria. Celle-ci est disponible à partir du chapitre 6 (avant de partir pour l’île de Dahli).
Les profondeurs 2 et 3 peuvent être déverrouillées pendant l’histoire principale et les quêtes de Relink.
- Profondeur 1 : Quête secondaire durant le chapitre 6 (matériaux pour la création d’armes disponibles)
- Profondeur 2 : En avançant dans les quêtes en difficulté Difficile (matériaux d’amélioration de sceaux disponibles)
- Profondeur 3 : En avançant dans les quêtes en difficulté Démentiel (matériaux de surpassement d’armes, d’éveil, sceaux précieux, etc. disponibles)
- Profondeurs suivantes : En avançant dans l’histoire d’Endless Ragnarok
Déverrouiller les nouveaux personnages jouables
Voici comment déverrouiller les 6 nouveaux personnages :
Personnages
Méthode
Béatrix, Eustace
Utiliser les cartes de coéquipier au Bazar de Cielo pour les ajouter à l’équipage.
*De nouvelles méthodes pour obtenir les cartes de coéquipier ont été ajoutées.
Gallanza, Maglielle
Avancer dans les quêtes de difficulté Difficile dans le chapitre Ø déclenche un événement spécial dans lequel vous pouvez obtenir les cartes de coéquipier pour les déverrouiller.
*Utiliser les cartes de coéquipier au Bazar de Cielo pour les ajouter à l’équipage.
Fraux, Fediel
Ces personnages rejoindront votre équipage en avançant dans l’histoire d’Endless Ragnarok.
Une mise à jour de Relink aura lieu en même temps que la sortie d’Endless Ragnarok
En plus des nouveaux éléments introduits avec Endless Ragnarok, une mise à jour sera effectuée pour Granblue Fantasy: Relink. Celle-ci inclura un rééquilibrage global, ainsi que l’addition de quêtes secondaires et de nombreuses fonctionnalités pour améliorer votre expérience de jeu.
Le détail sera disponible dans la note de mise à jour publiée le 8 juillet, veille de la sortie du jeu, et expliqué dans le stream en direct prévu le même jour (le stream du 8 juillet ne sera disponible qu’en japonais et sera fourni au plus vite dans les autres langues).
Cygames revient à Japan Expo pour l’édition 2026
Par ailleurs, les joueurs pourront également essayer le jeu sur PlayStation®5 et Nintendo Switch™ 2 lors de l’édition 2026 de Japan Expo Paris du 9 au 12 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Rendez-vous dans le Hall 6 (Zone Gaming – Stand D754) pour célébrer le lancement de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, découvrir des produits dérivés exclusifs sur place, participer à de multiples animations et tenter de gagner des prix inédits.
Le CyStore, la boutique officielle de Cygames, sera également de retour cette année, tout comme les tournois Granblue Fantasy: Versus Rising qui auront lieu quotidiennement. Enfin, les comédiens officiels** de Granblue Fantasy feront leur toute première apparition en France et monteront sur la scène du stand Cygames !
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est un jeu de type action RPG développé et édité par Cygames, Inc. jouable en solo ou en ligne jusqu’à quatre joueurs et prévu le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. Le titre sera vendu au prix de 59,99 € en édition standard et 79,99 € en édition spéciale, tandis que la mise à niveau payante sera vendue au prix de 29,99 € en édition standard et 54,99 € en édition spéciale.
*Le contenu de la démo peut différer de celui du jeu complet.
La progression réalisée dans cette démo sera automatiquement enregistrée. Il n’est pas possible d’enregistrer ou de charger manuellement les données.
Les données de la démo ne peuvent pas être transférées vers le jeu complet.
Si les données sauvegardées pour terminer la démo sont perdues ou effacées, les récompenses de la démo ne pourront pas être récupérées.
Les récompenses de la démo pourront être récupérées dès la sortie de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.Un abonnement Nintendo Switch Online est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités multijoueur en ligne sur la Nintendo Switch™ 2.
Un abonnement PlayStation®Plus n’est pas nécessaire pour accéder aux fonctionnalités multijoueur en ligne sur PlayStation®5 ou PlayStation®4.
**Cosplayeurs officiels incarnant les personnages de Granblue Fantasy
En cours de développement et susceptible d’être modifié.
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