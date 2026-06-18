Une troisième bande-annonce et de nouveaux détails sur le contenu à débloquer ont également été dévoilés

L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. est heureux d’annoncer que la démo du prochain action RPG Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est disponible dès aujourd’hui, le 18 juin, sur toutes les plateformes. La sortie du jeu est prévue le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2.

À cette occasion, une troisième bande-annonce, intitulée « The Journey So Far », a été dévoilée, accompagnée d’informations sur comment débloquer l’histoire d’Endless Ragnarok, ainsi que sur le tout nouveau mode de jeu, le Néant chaotique.

À propos de la démo

Cette démo, conçue pour permettre aux nouveaux joueurs de découvrir Relink, propose une partie du début de l’histoire principale et plusieurs personnages jouables. Chaque quête accomplie donne droit à des récompenses qui peuvent être utilisées dans le jeu complet.

Contenu de la démo*

Mode histoire : Découvrez les premières heures de l’histoire principale de Granblue Fantasy: Relink. Terminez le mode histoire pour obtenir des récompenses dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

Mode quête : Participez à des quêtes en solo ou avec d’autres joueurs. La fonctionnalité de matchmaking cross-play avec d’autres plateformes est disponible dans la démo, qui propose au total 4 quêtes différentes à découvrir. Terminez les 3 quêtes disponibles pour débloquer la 4e quête, « Flamboiement de Sephira », qui vous donnera accès aux Invocations, une toute nouvelle mécanique de combat. Une fois terminée, chaque quête vous offre des récompenses que vous pourrez utiliser dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

Modifications par rapport à la version bêta ouverte :

Dans la quête « Flamboiement de Sephira », les PV et l’ATT de l’ennemi Poupée rubis Aquila ont été réduits.

Les illustrations des personnages dans le menu principal ont été mises à jour.

Seofon a été ajouté en tant que personnage jouable. Le célèbre Souverain de la lame stellaire se débloque différemment de la plupart des personnages du jeu complet, mais les joueurs peuvent désormais l’essayer dans la démo.

Des correctifs ont été apportés pour résoudre les problèmes liés au matchmaking en mode coopératif.

Mode didacticiel : Apprenez les bases du gameplay, notamment comment contrôler les personnages pendant l’exploration et les combats.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Nintendo Store , le PlayStation Store et Steam® .

À propos de la troisième bande-annonce trailer « The Journey So Far »

La deuxième bande-annonce initialement publiée pour Granblue Fantasy: Relink a été remaniée afin d’y intégrer des éléments tirés d’Endless Ragnarok. « The Journey So Far » met à l’honneur la soif d’aventure qui anime le Monde des cieux en associant l’histoire de Relink aux nouveaux systèmes de combat et de gameplay d’Endless Ragnarok :

Les étapes pour déverrouiller la nouvelle histoire et le Néant chaotique

Déverrouiller la nouvelle histoire

Endless Ragnarok est une extension massive de Granblue Fantasy: Relink. En terminant la quête de Relink « La fureur de Bahamut » (le combat contre Proto-Bahamut), vous déverrouillez la difficulté de quêtes Chaos et pouvez commencer l’histoire d’Endless Ragnarok.

Le nouveau système de combat, les invocations, est disponible lors des quêtes à partir de la difficulté Chaos une fois que vous obtenez votre première pierre d’invocation dans l’histoire d’Endless Ragnarok.

Déverrouiller le nouveau contenu : le Néant chaotique

Le nouveau contenu solo, le Néant chaotique, est divisé en plusieurs profondeurs. Vous pouvez déverrouiller la profondeur 1 en avançant dans la quête secondaire ajoutée à Séminaria. Celle-ci est disponible à partir du chapitre 6 (avant de partir pour l’île de Dahli).

Les profondeurs 2 et 3 peuvent être déverrouillées pendant l’histoire principale et les quêtes de Relink.