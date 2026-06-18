Le studio 7Levels a annoncé que Kong: Survivor Instinct fera son entrée sur Nintendo Switch le 30 septembre 2026, offrant aux joueurs une nouvelle expérience officielle dans l’univers du Monsterverse de Legendary Entertainment. Ce titre, qui s’inscrit dans la continuité des événements de Godzilla vs. Kong, propose une aventure en 2.5D mêlant plateforme réaliste, combats intenses et exploration de type Metroidvania.

L’histoire prend place dans un monde ravagé par l’affrontement entre Titans, où une attaque soudaine déclenche une vaste opération d’évacuation. Cependant, tous ne parviennent pas à échapper à la destruction. Parmi les civils piégés dans la ville en ruine se trouve Stacy, la fille unique du protagoniste, David, un ouvrier sur une tour de forage. Le joueur incarne ce père déterminé à traverser les quartiers dévastés pour la retrouver, tout en affrontant les dangers d’un environnement où les Titans règnent en maîtres.

Kong: Survivor Instinct se distingue par son scénario officiel intégré au Monsterverse, offrant une narration cinématographique qui explore les conséquences immédiates des événements du film. Le jeu met en scène des ressources à collecter, des armes et outils à forger, ainsi que des décisions tactiques pour survivre dans un décor urbain en pleine désintégration. Les bâtiments effondrés, les fuites toxiques et les incendies incontrôlables ajoutent une dimension de danger permanent, tandis que les Titans, bien que mortels, peuvent être utilisés stratégiquement grâce à la technologie Monarch.

Le système de gameplay repose sur une physique réaliste, où le joueur doit maîtriser les mouvements de plateforme pour progresser. L’exploration est encouragée par des mécaniques inspirées des Metroidvania, avec des zones verrouillées nécessitant des objets ou des compétences spécifiques pour être accessibles. Les combats, bien que secondaires, permettent de neutraliser des ennemis humains ou des créatures hostiles, mais la survie dépend avant tout de la capacité à anticiper les menaces et à exploiter l’environnement.

Un élément central du jeu est l’ORCA Σ, un prototype technologique inspiré de la recherche Monarch, qui permet d’influencer les Titans. Cette fonctionnalité offre la possibilité de créer des chemins à travers des obstacles autrement infranchissables ou de transformer des menaces en opportunités. Que ce soit pour écarter des débris, provoquer des réactions en chaîne ou détourner l’attention des monstres, cette mécanique ajoute une couche stratégique inédite à l’aventure.

Parmi les Titans rencontrés, Kong occupe une place majeure. Le joueur peut interagir avec le célèbre gorille dans des séquences de survie où chaque décision compte. D’autres créatures emblématiques, comme Abaddon, ainsi que d’autres espèces issues du Monsterverse, peuplent cet univers hostile et façonnent l’expérience de jeu, que ce soit consciemment ou non. Leur présence constante rappelle que la ville n’est pas seulement un décor, mais un terrain de jeu où chaque interaction peut avoir des conséquences imprévisibles.

Le jeu introduit également le retour d’Alan Jonah, leader des mercenaires Hyènes, déjà présent dans Godzilla 2 : Roi des monstres. Ce personnage, écoterroriste impitoyable, prépare un nouveau plan machiavélique dans Kong: Survivor Instinct, ajoutant une dimension narrative supplémentaire à l’affrontement entre humains et Titans. Les survivants croisés au fil du parcours, certains en deuil, d’autres au bord du désespoir, renforcent l’atmosphère de crise et d’urgence qui imprègne chaque scène.