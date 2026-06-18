Bandai Namco Entertainment Europe annonce aujourd’hui que MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE, le jeu d’action inspiré de la célèbre franchise animée mondiale, sortira sur Nintendo Switch 2, le 4 septembre 2026.

MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE plonge les joueurs au cœur de la « Bataille finale » de la série, proposant des combats intenses, fidèles à l’œuvre originale. Les joueurs pourront libérer de puissantes capacités en maîtrisant les Alters uniques des héros comme des Vilains, dans des affrontements percutants respectant l’esprit de l’anime. La version Nintendo Switch 2 introduit des fonctionnalités exclusives, dont les combats en ligne via « GameShare » utilisant « GameChat », permettant de profiter facilement de parties avec ses amis et sa famille.

Par ailleurs, cette version Nintendo Switch 2 proposera un tout nouveau mode « Mini-jeux », incluant une série d’activités amusantes et stimulantes, mettant en scène les élèves de la classe 1-A. Grâce à la mise à jour gratuite disponible en même temps que la version Nintendo Switch 2, ce mode « Mini-jeux » sera accessible sur toutes les plateformes. Il proposera des défis développés par Mei Hatsume, sous forme de tests de capacités se déroulant dans un espace virtuel, ainsi qu’une collaboration spéciale avec l’emblématique PAC-MAN. Les joueurs pourront tester leurs capacités à travers de nombreuse épreuves et viser les meilleurs scores.

MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE sera disponible sur Nintendo Switch 2 en Édition Standard, Édition Deluxe et Édition Ultimate. La version physique comprendra une illustration intérieure exclusive réalisée par le studio Bones, mettant en avant Izuku Midoriya et Tomura Shigaraki.

Les précommandes pour la version Nintendo Switch 2 sont désormais ouvertes et offrent un accès anticipé aux personnages jouables « Izuku Midoriya Rising » et « All For One Chaos », ainsi que 30 000 Pièces de Héros, la monnaie utilisée dans le jeu pour les objets de personnalisation et les mini-jeux. MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE est également déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.