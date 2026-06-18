OPUS: Prism Peak bénéficie désormais du Patch 2 sur Nintendo Switch 2, une mise à jour qui introduit plusieurs améliorations techniques, de nouveaux éléments de contenu et des fonctionnalités destinées à enrichir l’expérience de jeu.

Cette mise à jour, officiellement annoncée le 18 juin 2026, apporte des optimisations majeures des performances, notamment en mode Handheld et en mode TV. Les développeurs ont corrigé un problème où les performances pouvaient chuter de manière anormale lors du lancement du jeu en mode portable, garantissant ainsi une expérience plus fluide dans les deux configurations.

Les joueurs qui entament un second passage dans l’aventure recevront trois nouveaux objets : le SIGONO Tripod, le SIGONO Lens et le Dusklands Lens, ajoutant de nouvelles possibilités pour capturer les paysages du jeu. Un nouveau mode Confort a également été intégré pour éviter de manquer des opportunités photographiques importantes, avec la possibilité de l’activer ou de le désactiver directement dans les paramètres.

Le système de sauvegarde évolue avec l’ajout d’un mode de sauvegarde manuelle disponible aux Sacred Firebowls. Les sauvegardes de chapitre existantes seront automatiquement converties en emplacements de sauvegarde manuelle, offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion de la progression.

Le second passage bénéficie désormais d’un transfert des éléments collectés lors de la première partie, incluant les photos, les succès et les notes du carnet. Une nouvelle section illustrée, intitulée Afterstory, a été ajoutée aux crédits, proposant des visuels inédits pour clore l’aventure de manière plus immersive.

Enfin, des avertissements « Point of No Return » ont été implémentés avant les transitions de scène afin de protéger le contenu potentiellement ratable, permettant aux joueurs de ne rien manquer des éléments collectibles du jeu.