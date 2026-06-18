The Grinch 2: Saving Christmas sortira le 18 septembre 2026 et embarque les joueurs dans une aventure de plateforme 3D à travers Chouville et au-delà !



Outright Games et Dr. Seuss Enterprises s’associent à nouveau pour semer une joyeuse pagaille sur consoles et PC avec l’annonce de The Grinch 2: Saving Christmas, une toute nouvelle aventure vidéoludique festive mettant en vedette l’un des personnages les plus emblématiques des histoires de Noël. Prévu pour le vendredi 18 septembre 2026, le jeu invite les joueurs à retourner à Chouville pour une aventure de plateforme 3D rythmée et pleine d’émotions sur Nintendo Switch, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.

Suite à son inoubliable revirement, le Grinch est de retour, et cette fois, il est déterminé à prouver à quel point il a changé. Avec un cœur trois fois plus grand, les joueurs accompagneront le Grinch et son fidèle compagnon Max dans une mission joyeuse : créer le sapin de Noël le plus spectaculaire jamais vu à Chouville.

Dans The Grinch 2: Saving Christmas, les joueurs exploreront des mondes 3D enneigés et colorés, remplis de charme festif : des profondeurs sinueuses de la grotte du Grinch aux pentes glissantes du mont Crumpit, en passant par les rues animées de Chouville. En chemin, ils collecteront de superbes décorations, découvriront des passages secrets et relèveront des défis de plateforme pour apporter la magie de Noël dans tous les recoins de la ville.

Les joueurs pourront profiter de l’aventure en solo ou en coopération locale, en incarnant le Grinch et Max pour déjouer les ennemis, résoudre des énigmes et récupérer chaque décoration. Pensé pour tous les âges, The Grinch 2: Saving Christmas propose un gameplay accessible et des mécaniques adaptées, en faisant une expérience festive idéale à partager en famille.

Apparu pour la première fois dans le classique de 1957 de Dr. Seuss, Comment le Grinch a volé Noël !, le Grinch est devenu une icône mondiale des fêtes, déclinée en livres, films, séries et spectacles. Fort de plusieurs décennies d’histoires, The Grinch 2: Saving Christmas fait évoluer ce personnage intemporel et le fait découvrir à une nouvelle génération grâce à une expérience interactive.

Robin Flodin chez Outright Games, a déclaré :

« Nous sommes ravis de faire revenir le Grinch dans une toute nouvelle aventure qui capture à la fois l’humour et la chaleur de cette histoire emblématique. The Grinch 2: Saving Christmas s’appuie sur tout ce que les fans ont aimé dans le premier jeu, en l’élargissant à un monde 3D riche et coloré, rempli de surprises festives. C’est une expérience joyeuse conçue pour rassembler les familles et célébrer l’esprit de Noël. »

The Grinch 2: Saving Christmas sortira le vendredi 18 septembre 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.