Famitsu a publié ses estimations des ventes physiques de jeux au Japon pour la semaine du 8 au 14 juin 2026. Cette période est marquée par l’arrivée de Powerful Pro Baseball 2026-2027 sur Nintendo Switch, qui s’impose immédiatement comme la meilleure vente hebdomadaire, tous titres confondus, avec 100 976 exemplaires écoulés en boîte lors de son lancement le 11 juin 2026. Une version PlayStation 4 est également sortie, mais uniquement en format dématérialisé.

Dans le reste du classement, Tomodachi Life: Living the Dream sur Switch conserve une position élevée avec 37 888 unités vendues sur la semaine, portant son cumul à 1 347 070 exemplaires depuis sa sortie le 16 avril 2026. Du côté de la Switch 2, eFootball Kick-Off! atteint 8 143 unités pour un total de 28 190, tandis que Pokemon Pokopia enregistre 7 781 ventes supplémentaires pour un cumul de 1 056 982 exemplaires depuis le 5 mars 2026.

Sur PlayStation 5, Astro Bot réalise 6 533 ventes hebdomadaires, pour un total de 111 250 unités. La Switch 2 reste très présente dans le classement avec Mario Kart World à 5 042 unités et un cumul de 2 970 496, Yoshi and the Mysterious Book à 4 249 unités pour 64 802 au total, ainsi que Final Fantasy VII Rebirth à 4 169 unités, portant son cumul à 34 826 après sa sortie du 3 juin 2026. Inazuma Eleven: Victory Road sur Switch 2 fait également son entrée avec 3 544 exemplaires vendus lors de son lancement le 11 juin 2026. Minecraft sur Switch complète le top avec 3 379 unités supplémentaires et un cumul de 4 222 322 exemplaires.

Rang Plateforme Jeu Prix Ventes semaine Ventes totales 1 NSW Power Pros 2026-2027 ¥7,700 100,976 NEW 2 NSW Tomodachi Life: Living the Dream ¥6,480 37,888 1,347,070 3 NS2 eFootball Kick-Off! ¥3,500 8,143 28,190 4 NS2 Pokemon Pokopia ¥8,164 7,781 1,056,982 5 PS5 Astro Bot ¥7,255 6,533 110,250 6 NS2 Mario Kart World ¥9,073 5,042 2,970,496 7 NS2 Yoshi and the Mysterious Book ¥7,255 4,249 64,802 8 NS2 Final Fantasy VII Rebirth ¥5,980 4,169 34,826 9 NS2 Inazuma Eleven: Victory Road – Nintendo Switch 2 Edition ¥8,373 3,544 15,936 10 NSW Minecraft ¥3,600 3,379 4,222,322

Sur le plan hardware, la Switch 2 reste la console la plus vendue de la semaine avec 25 793 unités, en progression par rapport aux 23 059 unités de la semaine précédente. Son total annuel atteint 2 129 998 unités pour un cumul de 5 914 065. La PlayStation 5 totalise 8 184 unités sur la semaine pour un cumul global de 7 599 792. La famille Nintendo Switch enregistre 4 933 unités vendues et atteint un total cumulé de 36 871 872. Du côté de Microsoft, la Xbox Series totalise 572 unités sur la semaine pour un cumul de 702 303.

Le total des ventes hardware sur la semaine s’élève à 39 482 unités, contre 40 310 la semaine précédente. Depuis le début de l’année 2026, 2 900 960 consoles ont été écoulées au Japon, pour un parc installé total de 60 594 181 unités.

Dans le détail des modèles, la PS5 Digital Edition représente l’essentiel des ventes PlayStation avec 6 610 unités, contre 1 257 pour la PS5 Pro et 317 pour le modèle standard. Côté Xbox, la Series X Digital Edition atteint 326 unités, la Series X 129 unités et la Series S 117 unités. Sur la famille Switch, le modèle OLED domine avec 1 831 unités, suivi de la Switch Lite à 2 445 unités et du modèle standard à 657 unités.

Hardware Sales – Japon (Semaine 24, 2026)

Système Cette semaine Semaine dernière YTD LTD NS2 25,793 23,059 2,129,998 5,914,065 PS5 # 8,184 8,646 301,582 7,599,792 NSW # 4,933 7,851 455,729 36,871,872 XBS # 572 754 13,376 702,303 ALL 39,482 40,310 2,900,960 60,594,181

Détail des modèles