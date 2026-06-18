Nihon Falcom a dévoilé de nouvelles informations concernant Trails in the Sky 2nd Chapter, le prochain opus de la série emblématique, confirmant sa sortie mondiale le 17 septembre 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam. Cette annonce intervient après la révélation initiale de décembre 2025, qui avait confirmé le développement du jeu pour les consoles Nintendo Switch et Switch 2. Le titre poursuit l’histoire commencée dans Trails in the Sky FC et SC, avec Estelle et Joshua en protagonistes, tout en introduisant de nouveaux personnages influents dans l’univers politique et militaire de Liberl.

Parmi les ajouts notables figurent plusieurs figures clés de l’armée et de la royauté de Liberl, dont les rôles et les motivations sont précisés dans les dernières informations. Brigadier General Cassius Bright, âgé de 45 ans, incarne un officier charismatique et expérimenté, père d’Estelle. Après une carrière remarquable au sein de l’armée royale, il avait quitté ses fonctions pour rejoindre la guilde des Bracers avant de revenir dans l’armée à la suite des événements du premier opus. Bien que sa récente promotion l’empêche de s’éloigner du service militaire, il continue de veiller sur les choix de sa fille depuis une position stratégique. Sa voix est assurée par Kyle Hebert en anglais et Kenji Hamada en japonais.

Un autre personnage central est General Morgan, un officier âgé de 62 ans connu pour son caractère têtu et son autorité au sein de l’armée royale. Après le départ de Cassius pour la guilde des Bracers, Morgan avait développé une aversion marquée envers ces derniers. Cependant, les événements du coup d’État dans le premier chapitre semblent avoir atténué cette hostilité, notamment après avoir observé les actions héroïques d’Estelle et de ses alliés. Malgré son maintien à son poste de général, il a confié le commandement de l’armée à Cassius à son retour. Il est interprété par Richard Epcar en anglais et Kozo Dozaka en japonais.

Lt. Colonel Cid, âgé de 32 ans, est présenté comme un officier sérieux et compétent, commandant de la forteresse de Leiston. Formé à l’escrime par Cassius, il maîtrise également des Arts avancés et se distingue comme l’un des meilleurs combattants de l’armée royale de Liberl. Sa promotion rapide, passant de Major à Lieutenant Colonel, fait suite à son rôle crucial dans la prévention d’un incident catastrophique lors des événements du premier chapitre. Il est doublé par John Patneaude en anglais et Kengo Takanashi en japonais.

Côté royauté, Queen Alicia von Auslese, âgée de 60 ans, est décrite comme la 26e souveraine de Liberl, respectée pour sa grâce, sa dignité et sa force intérieure. Son engagement constant en faveur du bien-être de son peuple lui a valu l’admiration de tous les Liberliens. Face aux menaces qui pèsent sur son royaume après les troubles du premier opus, elle cherche à établir des relations stables avec les nations voisines, notamment l’Empire Érebonien et la République de Calvard. Sa voix est assurée par Cindy Robinson en anglais et Eriko Nakamura en japonais.

Duke Dunan Von Auslese, âgé de 35 ans, est le neveu de la reine et un héritier potentiel au trône. Son éducation, marquée par les attentions excessives de son majordome Phillip, en a fait un individu particulièrement égocentrique et hédoniste, ce qui lui vaut une popularité très faible parmi la population. Manipulé lors du coup d’État du premier chapitre, il a été puni par une assignation à résidence au palais royal. Il est interprété par Kyle McCarley en anglais et Yuta Odagaki en japonais.

Enfin, Phillip Runall, âgé de 58 ans, est le majordome dévoué de Dunan, ayant servi cette famille pendant plus de vingt ans. Responsable de l’éducation du duc, il porte un lourd sentiment de culpabilité face à l’échec de son éducation, qui aurait contribué aux actions de Dunan. Même après l’assignation à résidence de son maître, il continue de gérer les demandes incessantes et égoïstes de ce dernier au quotidien. Il est doublé par Doug Tompos en anglais et Kazuki Kyan en japonais.

Au-delà des personnages, Trails in the Sky 2nd Chapter introduit des améliorations significatives pour les Tactical Orbments, des dispositifs centraux dans la série, permettant d’utiliser des Orbal Arts, des capacités magiques puissantes. Le système évolue avec l’ajout d’un modèle d’orbment amélioré, passant de six à sept emplacements pour les Quartz, des cristaux permettant d’amplifier les capacités des personnages. Cette mise à jour offre aux joueurs la possibilité d’équiper des Quartz supérieurs dans chaque emplacement, débloquant ainsi des Orbal Arts encore plus puissants. Parmi les Arts disponibles figurent Blue Ascension (eau), Sylpharion (vent), Abyss Fall (temps), Lost Mobius (espace) et Zodiac (mirage), chacun apportant des effets distincts en combat.

Un autre système mis en avant est celui de la cuisine, qui permet aux personnages de préparer des recettes à partir d’un livre de cuisine, à condition d’avoir les ingrédients nécessaires. Ces plats offrent divers effets bénéfiques, tels que la récupération de vitalité, la guérison d’états anormaux ou des bonus temporaires de statistiques, pouvant influencer le déroulement des batailles. En cas d’échec lors de la préparation d’un plat, il est possible de créer de la nourriture d’attaque, utilisable en combat pour infliger des dégâts aux ennemis. De plus, certains plats peuvent être activés directement depuis le menu principal pendant les batailles rapides, offrant des effets comme une augmentation des dégâts infligés ou une régénération progressive des points de vie. Ces bonus persistent jusqu’à deux tours lors du passage en combat tactique, si l’effet est toujours actif.