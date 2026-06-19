Petit avertissement aux quelques rares lecteurs qui lisent cette introduction, mais certaines promotions proposées ici se terminent dimanche. Il ne faut pas trop hésiter avant de se décider !

Resident Evil Requiem (Nintendo Switch 2)

55,99€ au lieu de 79,99€

Déjà quatre mois séparent la sortie de Resident Evil Requiem et notre article. Le jeu affiche une petite promotion, passant sur l’eShop de 79,99€ à 55,99€ (-30%) jusqu’au 3 juillet !

Resident Evil Requiem a réussi ce que peu de licences arrive à faire : le jeu propose une expérience à la fois jouissive pour les fans mais aussi accessibles pour les nouveaux venus ! Avec son double gameplay, sa maîtrise technique et son parfait sound design, c’est un must have noté 9,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cult of the Lamb

9,99€ au lieu de 24,99€

Cult of the Lamb à dix euros, c’est toujours sympa. Il est actuellement en promotion sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%). Attention, la promotion est valable jusqu’au 21 juin, soit dimanche.

Vous cherchez un peu de violence et de douceur ? Des animaux tout mignons prêts à mourir pour un leader charismatique ? Cult of the Lamb est devenu, au fil du temps, un classique du roguelite. Ce jeu dans lequel nous gérons une secte en allant tuer des monstres est une superbe expérience. Nous lui avions mis à sa sortie l’incroyable note de 9 sur 10, mais depuis, le jeu a obtenu de nombreuses mises à jour gratuites !

Vous pouvez lire notre test ici.

Absolum

18,74€ au lieu de 24,99€

Autre titre à la promotion éphémère, Absolum se termine aussi dimanche, le 21 juin. Le titre, sorti en octobre 2025, connait une première petite baisse de prix en s’affichant sur l’eShop à 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%).

Pour ceux qui ne connaissent pas, Absolum est l’un des roguelites de l’année 2025, et en plus, il vient de France ! Absolum mélange le roguelite avec le beat them all pour un résultat addictif, au gameplay maîtrisé et aux sublimes graphismes. Notre testeur lui avait mis la note de 9,3 sur 10 !

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Two Point Campus

4,49€ au lieu de 29,99€

Le titre continue de baisser de prix ! Two Point Campus, disponible sur l’eShop à 4;49€ au lieu de 29,99€ (-85%) jusqu’au 30 juin.

Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, Two Point Campus est un jeu de gestion très drôle qui nous place dans l’univers scolaire. Mission par mission, nous allons devoir atteindre les objectifs demandés pour créer une université rentable dans laquelle les élèves brillent ! Notre testeuse avait mis la note de 7,9 sur 10.

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Disco Elysium – The Final Cut

11,99€ au lieu de 39,99€

Nous termions par ce classique qui est presque une évidence dans notre sélection : Disco Elysium – The Final Cut est disponible à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) sur l’eShop jusqu’au 30 juin.

Ce RPG d’enquête et narratif est une pépite qui apporte une expérience hors du commun. Dans Disco Elysium, vous incarnez un détective et vos actions auront des conséquences sur les compétences de votre personnage. Si vous n’avez pas peur de lire des pavés et des pavés de dialogue, vous découvrirez un incroyable jeu que nous avions noté à 8,5 sur 10 à sa sortie sur la Nintendo Switch.

Vous pouvez lire notre test ici.