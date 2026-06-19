SEGA et Lizardcube ont annoncé que SHINOBI: Art of Vengeance, le nouveau jeu d’action plateforme 2D mettant en scène le légendaire ninja Joe Musashi, fera son apparition sur Nintendo Switch 2 le 24 septembre 2026. Développé en collaboration avec l’équipe derrière Streets of Rage 4, ce titre reprend les codes du genre tout en proposant une esthétique soignée et des mécaniques de combat dynamiques.

L’histoire de SHINOBI: Art of Vengeance s’ouvre sur le retour de Joe Musashi dans son village natal, seulement pour y découvrir une scène de destruction : son foyer est réduit en cendres et son clan a été pétrifié. Poussé par un désir de vengeance, il s’élance dans une quête épique à travers des mondes dessinés à la main, affrontant des hordes d’ennemis et des boss imposants. Le jeu se distingue par sa liberté d’exploration, offrant plusieurs chemins à découvrir ou à débloquer, ainsi qu’un gameplay fluide et réactif qui incite à enchaîner les attaques et les esquives en temps réel.

Au cœur du gameplay se trouve l’arsenal ninja de Joe Musashi, incluant la Katana Oborozuki, des Kunai, des arts Ninjutsu et des Ninpo, permettant de vaincre ses adversaires avec précision. Le système de combat permet d’enchaîner des combinaisons illimitées grâce à des mouvements uniques, tandis que les Amulets offrent des capacités renforcées et les outils Ningi aident à surmonter des obstacles ou à révéler de nouveaux passages. Le joueur est invité à explorer plus d’une douzaine d’étapes visuellement marquantes, allant des bases militaires aux déserts brûlants, en passant par des énigmes de plateforme exigeantes et des secrets bien cachés.

SHINOBI: Art of Vengeance propose également un contenu additionnel inclus dans les éditions Deluxe. Le DLC « SEGA Villains Stage » permet à Joe Musashi d’affronter trois antagonistes emblématiques de l’univers SEGA : Dr. Eggman (Sonic the Hedgehog), Goro Majima (Like a Dragon/Yakuza) et Death Adder (Golden Axe). Les éditions Deluxe comprennent également l’outfit Ghost, l’amulette Medic Lite, un art book numérique, la bande-son officielle, ainsi que 2 000 pièces d’or en jeu. Une version physique de l’édition Deluxe sera disponible pour PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, incluant en plus un art book physique et un set de cartes de personnages translucides.