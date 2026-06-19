Il y a quelques décennies, les jeux où nous incarnions des animaux étaient un peu la risée de l’industrie, avec des titres souvent vides à la fois en termes de gameplay et d’amusement. Stray est ensuite passé par ici en 2022 et a permis à ces types de jeux souvent décriés de redorer leur blason. Nous avons reçu en test My Little Puppy, le nouveau titre des Coréens de Dreamotion Inc., dans lequel nous incarnons un petit chien qui vient d’arriver au paradis. Est-ce que ce titre, disponible sur l’eShop depuis le 29 mai 2026 au prix étrange de vingt-six euros vingt-quatre, arrivera à plaire aux amoureux des canidés ?

L’histoire d’un chien qui veut retrouver son maître au paradis

Dans My Little Puppy¸ nous vivons dans un monde où les chiens retrouvent au paradis leurs maîtres adorés quand ces derniers décèdent. Le personnage de notre jeu, un Welsh Corgi, n’a lui malheureusement toujours pas retrouvé son ami de toujours. Alors qu’une nouvelle fournée de canidés vient de défiler sous ses yeux, notre personnage sent l’odeur familière de son maître au loin… Notre chien décide alors de partir dans un long voyage qui va (peut-être) le ramener dans les bras de son propriétaire adoré. My Little Puppy est un jeu d’aventure dans lequel nous alternons les biomes et les genres afin d’avancer dans le récit. Nous allons aussi bien enchaîner les phases de platformer que celles de runner, d’infiltration et même de beat them all ! Le gameplay est très simple à prendre en main. Globalement, nous avançons avec le joystick, accélérons avec la gâchette droite, et la touche « B » nous permet de sauter. Certaines phases nous demanderont d’appuyer rapidement sur une touche (« Y » ou « X ») et nous aurons aussi des moments où nous devrons marteler un bouton. Chaque biome visité va avoir ses propres mécaniques et ses propres difficultés. Par exemple, dans la neige, nous allons devoir survivre au blizzard en nous cachant derrière des cailloux. Dans le désert, ce sera la tempête de sable qui nous obligera à mettre la tête dans le sable dans le bon timing. À la plage, nous nous battrons avec des mouettes au tir à la corde. Au fil de notre progression, nous allons rencontrer des humains, d’autres canidés mais aussi des personnages fantastiques que nous allons aider. Chaque rencontre va nous amener là encore à réaliser de nouvelles tâches. Nous allons aussi bien être aidés par des chiens plus robustes qu’aider des chiens plus frêles. Nous allons par exemple avoir une phase d’infiltration avec un chien très peu vivace, sans endurance, que nous devrons lécher pour lui redonner de l’énergie. A contrario, nous aurons aussi besoin d’un autre chien bien plus grand pour franchir des plateformes d’ordinaire inatteignables.

Un gameplay classique mais varié qui alterne les genres

Même si nous ne comprenons pas vraiment l’univers déployé par les scénaristes (nous y reviendrons plus tard), le paradis est dangereux et rempli d’immenses créatures maléfiques capables de retirer notre auréole (et de nous tuer sur-le-champ) mais aussi de chiens aux intentions malveillantes qu’il faudra esquiver. À l’aide de courtes cinématiques, chaque fin de biome nous permet d’en savoir un peu plus sur l’histoire de notre personnage avec son maître, du moment où nous avons été adoptés au moment de notre décès. Nous aurons aussi quelques cinématiques pour mieux comprendre les personnages que nous rencontrons. My Little Puppy est un bon jeu d’aventure qui réussit à nous surprendre par son gameplay qui alterne les genres avec aisance tout en restant accessible pour le grand public. Le jeu propose une expérience complète qui est certes très classique dans son approche mais qui exécute ses gammes avec maîtrise. Nous apprécions le renouvellement des mécaniques et la volonté des développeurs de proposer un titre très simple mais toujours varié pour que nous nous amusions peu importe les circonstances. Nous apprécions d’ailleurs les quelques clins d’œil volontairement glissés, comme le fameux carton de Metal Gear Solid. Les différents biomes sont intéressants et le titre aurait même pu être une pépite tant ses ambitions sont louables. Malheureusement, le jeu se saborde avec un univers incohérent qui nous perd à bien des reprises par ses grands écarts scénaristiques. Nous sommes au paradis, mais au paradis, le monde est aussi dangereux que le monde des vivants ! Pourquoi, alors que nous sommes voués au repos éternel, sommes-nous poursuivis par d’imposantes créatures ? My Little Puppy n’arrive pas à fixer des règles claires pour son récit et se perd très souvent en route. Nous apprenons par exemple vers la fin de l’histoire que le paradis est un lieu où la souffrance est la même que sur Terre et nous découvrons même, après quelques heures, lors d’une cinématique anodine que les chiens peuvent mourir au paradis ! Autre exemple, nous rencontrons une représentation de la Mort dans le désert. Cette dernière semble dépassée par les évènements, et puis, comme par magie, il utilise un tour de magie surpuissant qui transforme une peluche pour chien en puissant allié. Ne pouvait-elle pas utiliser ses pouvoirs dès le début pour nous éviter une vingtaine de minutes de perdition dans le désert ? Plus généralement, le jeu nous emmène de biome en biome et nous amène à rencontrer de nombreux personnages qui, pour une grande partie, n’ont aucun lien avec l’histoire racontée, ce qui crée un sentiment de frustration et d’impatience qui grandit au fil de l’aventure. Parfois, notre personnage, qui a envie à tout prix de retrouver son maître, fait des arrêts étonnants, incohérents, certes altruistes, mais qui nous amènent à pester sur le jeu. Certains passages semblent même être totalement invraisemblables par rapport à d’autres scènes vues auparavant. Nous en apprenons par ailleurs bien plus sur le récit en lisant la présentation eShop du jeu que dans l’histoire elle-même.

Mais une histoire incohérente qui nous perd de nombreuses fois

Nous savons malgré tout que le public ciblé n’est pas forcément exigeant en termes de narration : au vu des commentaires dithyrambiques laissés sur Steam, nous nous doutons que ces incohérences ne sont pas forcément gênantes pour les joueurs qui veulent jouer à ce jeu. Nous avons aussi parfaitement conscience qu’une partie du public ne se préoccupera pas de ces aspects : comme le jeu aborde des thématiques fortes, autour du deuil animal (et de l’euthanasie), les joueurs pourront se sentir proches de certaines cinématiques du jeu en faisant fi de la vraisemblance. Notons aussi qu’il y a un déséquilibre entre certains passages en termes de gameplay. Il y a des moments très réussis, simples à prendre en main et agréables alors que d’autres sont casse-pieds, à la lisibilité peu évidente et à la difficulté frustrante. Nous avons eu par exemple un moment runner 2D où il était impossible de bien repérer les obstacles à éviter, la faute à une mauvaise conception des décors. Le prix de vingt-six euros est un peu cher pour la durée de vie : l’histoire se termine, sans aucune rejouabilité, en quatre à six heures (pour nous, ce fut quatre). À titre de comparaison, c’est un peu plus court que Stray pour un prix équivalent alors que le jeu que nous mentionnons possède une certaine rejouabilité pour les complétionnistes. En revanche, si vous voyez le jeu en promotion, alors peut-être pourriez-vous vous laisser tenter, car malgré ses défauts, My Little Puppy est un bon jeu avec une aventure complète. Nous grinçons aussi des dents en voyant l’habituelle taxe « Nintendo Switch » appliquée sur notre console. Le jeu a une augmentation de près de deux euros par rapport aux autres consoles et, même si ce changement de prix est léger, nous n’apprécions que peu que le joueur Nintendo soit pénalisé financièrement pour un jeu, dans les faits, moins qualitatif avec le downgrade visuel. Graphiquement, le jeu s’en tire convenablement. My Little Puppy est sympathique, et même avec le downgrade, il reste agréable à regarder. Les biomes sont cependant un peu vides, avec des décors très fonctionnels (si un objet traîne, c’est que vous l’utiliserez à un moment donné), mais ils sont malgré tout de bonne facture (et fluides). La bande-son est peu originale : elle répond parfaitement aux attentes des joueurs avec des envolées de piano dans les moments les plus touchants. Si vous avez déjà fait des jeux cosy ou des jeux autour du deuil, vous aurez cette sensation de déjà-vu, avec des chansons qui cochent toutes les cases sans grande originalité. Malgré tout, elle pourra toucher le public cible. Sur Nintendo Switch, notons quelques ralentissements et de petits bugs qui n’altèrent qu’un peu le ressenti du joueur. Nous vous joignons une vidéo de gameplay sans commentaire de presque quarante minutes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.