Minimol Games et SpecNext ont annoncé que Case Solved: The London Files, un jeu d’énigmes cozy-noir, fera son apparition sur Nintendo Switch en plus des plateformes mobiles iOS et Android, ainsi que sur Xbox Series X|S et PlayStation 5. Cette annonce s’ajoute à la version PC déjà confirmée via Steam. Le titre est prévu pour une sortie dès l’été 2026, avec une fenêtre de lancement plus large sur l’ensemble des supports en 2026.

Dans Case Solved: The London Files, le joueur incarne un détective chargé de résoudre une série de meurtres dans le Londres des années 1960. Scotland Yard fait appel à ses compétences pour démêler une vague de crimes qui secoue la capitale britannique. Les témoignages des témoins se contredisent, les alibis ne résistent pas à l’analyse, et chaque suspect semble avoir un mobile. Contrairement aux approches intuitives, la résolution de ces affaires repose exclusivement sur la logique et la capacité à identifier les incohérences dans les récits. Le jeu se présente comme une énigme fermée où chaque détail compte, conçu pour celles et ceux qui apprécient résoudre des problèmes complexes avec rigueur et confiance.

Le gameplay s’articule autour de trois affaires distinctes, chacune se déroulant dans des lieux emblématiques de la ville. Le joueur devra notamment enquêter lors d’un concert ayant mal tourné et dans une célèbre tour de l’horloge, prouvant ainsi sa valeur pour passer du statut de détective maladroit à celui d’un des esprits les plus brillants de Scotland Yard. Chaque enquête fonctionne comme une énigme logique fermée, inspirée des casse-têtes de type Zebra puzzles ou de l’énigme d’Einstein, où la déduction prime sur l’intuition. Le joueur doit rassembler des informations sur les suspects, découvrir des indices dans l’environnement et analyser les récits contradictoires pour révéler la vérité.

L’expérience propose une interprétation plus lumineuse du genre noir, mêlant le charme des récits des années 1960 à une esthétique 2D dessinée à la main. L’ambiance est renforcée par une bande-son douce inspirée du jazz, des instants de pluie légère et des ombres subtiles. Le jeu mise sur un rythme détendu, permettant aux joueurs de résoudre chaque affaire à leur propre cadence, sans pression temporelle. Le carnet de notes du détective sert de fil conducteur, invitant à remplir progressivement les informations pour reconstituer le puzzle et identifier le coupable.

L’univers de Case Solved: The London Files plonge le joueur dans les bas-fonds mystérieux de la capitale britannique, où chaque affaire révèle des couches de complexité. Les mécaniques de jeu encouragent une réflexion méthodique, où la réussite dépend de la capacité à repérer les éléments qui ne concilient pas. Les trois cas proposés offrent une progression narrative et ludique, avec des twists et des suspects variés pour maintenir l’intérêt. Le jeu s’adresse aux amateurs de défis intellectuels qui recherchent une expérience à la fois exigeante et apaisante, loin des environnements oppressants traditionnellement associés au genre noir.