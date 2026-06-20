Une nouvelle indication suggère qu’Activision-Blizzard pourrait préparer une version de Diablo IV pour la Nintendo Switch 2. En effet, l’extension Lord of Hatred, sortie récemment, a été notée à Taïwan pour la nouvelle console de Nintendo. Cette classification, bien que rendue publique récemment, intervient alors que des rumeurs circulent depuis plusieurs mois sur un éventuel portage du jeu sur la plateforme.

L’extension Diablo IV: Lord of Hatred a reçu une classification « R » de la part des autorités taïwanaises, en raison de critères liés à la violence, à l’horreur et au langage inapproprié. Cette notation technique, enregistrée à la fin du mois d’avril 2026, confirme que le titre est en cours d’évaluation ou de développement pour la Nintendo Switch 2. Cependant, aucune annonce officielle n’a encore été faite par Activision-Blizzard concernant ce portage, laissant planer le doute sur une sortie future.

Cette classification pour la Switch 2 n’est pas la première trace d’un intérêt pour les plateformes Nintendo. En effet, une notation similaire avait été enregistrée en avril 2026 pour la version originale de Diablo IV sur Nintendo Switch, renforçant l’hypothèse d’une stratégie multiplateforme de la part de l’éditeur. Ces indices successifs alimentent les spéculations selon lesquelles Diablo IV pourrait bien arriver sur la nouvelle console de Nintendo, même si aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce jour.

Pour l’instant, les joueurs doivent se contenter de ces éléments indirects, en attendant une éventuelle annonce d’Activision-Blizzard. Si une version Nintendo Switch 2 venait à se concrétiser, elle permettrait aux fans de profiter de Lord of Hatred et du jeu principal sur une plateforme portable.