Konami a récemment lancé eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2, marquant la dernière itération de la série eFootball, anciennement connue sous le nom de Pro Evolution Soccer (PES). Une nouvelle vidéo comparative publiée par elAnalistaDeBits met en lumière les différences visuelles entre les versions Switch 2 et PS5 du jeu. Cette démonstration permet d’évaluer directement les performances graphiques des deux plateformes sur ce titre sportif.

eFootball Kick-Off! propose aux joueurs un large éventail d’équipes nationales et de clubs du monde entier, incluant aussi bien des stars actuelles que des légendes emblématiques du football. Le jeu mise sur une expérience de gameplay authentique, accessible en solo ou en multijoueur, permettant de profiter du football à tout moment et en tout lieu. La fidélité aux mécaniques de jeu traditionnelles de la série est maintenue, offrant une immersion dans l’univers du ballon rond avec des contrôles adaptés aux spécificités des consoles.

Parmi les modes de jeu proposés, eFootball Kick-Off! intègre des options exclusives qui enrichissent l’expérience utilisateur. L’International Cup permet aux joueurs de prendre les rênes de leur équipe nationale et de participer à la plus prestigieuse compétition internationale, organisée tous les quatre ans. Ce mode met en avant l’affrontement des meilleures sélections nationales sur la scène mondiale, où chaque match peut écrire l’histoire du football.

Le World Tour offre une alternative en permettant aux joueurs de créer leur propre club et de participer à des tournois à travers le globe. En remportant des rencontres, il est possible de recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou d’utiliser des pièces gagnées en jeu pour signer des légendes du football. L’objectif est de construire une équipe unique et de tenter de dominer le monde du ballon.

Deux mini-jeux viennent compléter l’offre ludique. Le Wall Ball propose un affrontement en trois contre trois sur un terrain entouré de murs. Le premier joueur ou équipe à marquer cinq buts l’emporte, avec la possibilité de profiter des rebonds sur les parois pour créer des situations de but. Ce mode teste la technique individuelle et la précision des passes.

L’Obstacle Race se concentre quant à lui sur le dribble, invitant les joueurs à esquiver divers obstacles pour atteindre la ligne d’arrivée. Le score est calculé en fonction de la performance, encourageant l’amélioration des compétences de contrôle et de dribble pour devenir une légende du football.