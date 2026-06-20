L’édition physique japonaise et asiatique du jeu narratif inKONBINI: One Store. Many Stories est désormais disponible pour Nintendo Switch et PlayStation 5. Développé par Nagai Industries et édité par Beep Japan, ce titre cozy, sorti en version numérique le 30 avril, permet aux joueurs de s’immerger dans l’univers d’une supérette de quartier inspirée du Japon des années 1990. Le jeu a rapidement séduit par son approche narrative et son ambiance nostalgique, comme en témoignent les retours positifs sur Steam où il cumule une note « Très positif » de la part des joueurs.

L’histoire suit Makoto Hayakawa, une étudiante qui passe son été à travailler derrière le comptoir de Honki Ponki, une épicerie de proximité. À travers des interactions quotidiennes et des choix branching, le joueur découvre les récits interconnectés des clients et des membres de la communauté, révélant la beauté cachée dans les routines ordinaires. L’expérience met en avant un gameplay axé sur la gestion apaisante de la boutique, comme le réapprovisionnement des rayons ou l’organisation des présentoirs, tout en proposant une bande-son ASMR apaisante et une atmosphère visuelle soignée, marquée par des éléments de la décennie 1990.

Pour célébrer le lancement de l’édition physique au Japon et en Asie, le jeu bénéficie d’une réduction de 10 % exclusivement sur la boutique en ligne de Beep pendant une semaine. Les acheteurs peuvent également obtenir un set de cartes à collectionner exclusif Yojoki Masters Trading Card Set dans la limite des stocks disponibles. Les commandes passées durant cette période incluent également un code de téléchargement pour le DLC, offrant un costume exclusif pour Makoto, un manga numérique Yojoki Masters, ainsi qu’un set d’autocollants.

L’édition standard comprend le jeu de base ainsi que le code du DLC. L’édition limitée Honki Ponki’s Welcome Package propose en plus un ensemble de goodies physiques : une lettre de bienvenue signée par le gérant du magasin, un badge d’employé et une carte d’identité de Makoto, un carnet de notes, des post-it, un tampon de planning de travail, une feuille d’autocollants avec les expressions de Makoto, une bande originale sur cassette, le manga Yojoki Masters en version physique, un jouet capsule Yojoki Masters Gacha, et une boîte collector spéciale pour la livraison.

L’édition physique pour les marchés nord-américain et européen, disponible sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, est quant à elle annoncée pour septembre 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Serenity Forge.