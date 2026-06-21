Silver Lining Interactive et Frozen Way ont officiellement annoncé le développement d’une version remasterisée de House Flipper pour la Nintendo Switch 2, prévue pour une sortie au troisième trimestre 2026. Cette édition, intitulée House Flipper Remastered Collection, proposera à la fois une version physique sous forme de Game-Key Card et une version numérique.

Cette annonce intervient alors que House Flipper 2 et son extension Sakura DLC avaient déjà été annoncés pour une sortie sur Nintendo Switch 2 au cours du troisième trimestre 2026. La House Flipper Remastered Collection se présente comme une version améliorée du jeu original, intégrant des améliorations graphiques, un doublage vocal complet et de nouveaux contenus narratifs.

La House Flipper Remastered Collection permet aux joueurs d’incarner un entrepreneur en rénovation travaillant seul, avec pour objectif de transformer des propriétés négligées en biens immobiliers attrayants. Le jeu propose désormais des visuels retravaillés, une expérience audio renforcée et des éléments narratifs repensés pour ajouter davantage de charme et de personnalité à chaque mission. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux personnages et suivre des histoires centrées sur différents types d’amour, comme aider des jeunes mariés à rénover leur domicile ou assisting quelqu’un à exprimer sa passion pour le café. Chaque propriété sera accompagnée d’une narration et d’émotions, offrant une expérience plus immersive et personnelle.

Pour optimiser l’expérience de rénovation, des améliorations significatives ont été apportées au gameplay. Parmi les nouveautés figurent des mécaniques de nettoyage de zone et de démolition multi-blocs, permettant aux joueurs d’éliminer rapidement les débris, les mauvaises herbes et même des murs entiers en quelques secondes. Ces ajustements réduisent les tâches répétitives et laissent plus de temps aux aspects les plus gratifiants de la rénovation. Le jeu conserve son système d’outils variés, incluant des rouleaux à peinture, des nettoyeurs de vitres, des outils de plâtre, des serpillières, des marteaux et une tablette, chacun pouvant être amélioré grâce à l’expérience accumulée.

La House Flipper Remastered Collection regroupe également dix extensions précédentes en une seule édition ultime, faisant de cette version la plus complète à ce jour. Parmi les contenus inclus figurent House Flipper: Dine Out, House Flipper: Party, House Flipper: Pop-Art, Garden Flipper, House Flipper: Pets, Cyberpunk Flipper, Apocalypse Flipper, Farm Flipper et Luxury Flipper, ainsi que d’autres contenus additionnels. Ces ajouts offrent une variété de scénarios et de défis, allant de la décoration de restaurants à la rénovation de fermes ou de refuges pour animaux, en passant par des thèmes futuristes ou apocalyptiques.

Le gameplay de base reste fidèle à la formule originale : les joueurs commencent sans propriété et doivent gagner de l’argent en réalisant des travaux de rénovation pour des clients locaux. Les missions incluent le nettoyage, la peinture, l’installation d’équipements comme des chauffages, des douches ou des climatiseurs, ainsi que l’aménagement complet de maisons. Une fois les revenus accumulés, les joueurs peuvent acheter leur première propriété et commencer à bâtir leur empire immobilier. Le jeu permet également de répondre aux exigences spécifiques des acheteurs ou de créer des espaces personnalisés, comme un bureau confortable pour développer son activité.

Les outils disponibles, tels que le marteau pour démolir des cloisons ou la tablette pour planifier les travaux, peuvent être améliorés grâce à l’expérience acquise, rendant les rénovations plus efficaces et gratifiantes.