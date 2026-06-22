Les rues de Kusan appellent les joueurs. L’éditeur PQube et le studio de développement CIRCLEfromDOT annoncent aujourd’hui la disponibilité d’une démo jouable de Kusan: City of Wolves sur Nintendo Switch, offrant l’opportunité de découvrir l’action brutale en vue de dessus du jeu avant sa sortie prévue le 30 juillet sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Les joueurs incarnent Jin, un ancien soldat devenu mercenaire, alors qu’il se fraie un chemin à travers une métropole néo-noir détrempée par la pluie afin de protéger une jeune fille transportant une arme atomique capable de raser une ville entière. Chaque affrontement dans Kusan: City of Wolves est une danse mortelle mêlant précision, agressivité et style, mettant les joueurs au défi d’enchaîner tirs, attaques au Quantum Knife, parades et esquives pour survivre au cœur des bas-fonds criminels de la ville.

La démo Nintendo Switch permet aux joueurs de découvrir en avant-première les combats frénétiques de Kusan: City of Wolves, sa mise en scène inspirée des romans graphiques et son atmosphère survoltée, avant le lancement du jeu complet plus tard cet été.

Caractéristiques principales :

Des combats vifs et stylés en vue de dessus demandant de maîtriser un gameplay brutal et précis, où chaque mouvement compte et où les points de style sont bien réels.

demandant de maîtriser un gameplay brutal et précis, où chaque mouvement compte et où les points de style sont bien réels. 54 niveaux brutaux conçus à la main pour se frayer un chemin tout en finesse à travers des niveaux intenses répartis sur plusieurs chapitres, comprenant des énigmes basées sur l’habileté, des défis et ce tant convoité classement S pour les perfectionnistes.

pour se frayer un chemin tout en finesse à travers des niveaux intenses répartis sur plusieurs chapitres, comprenant des énigmes basées sur l’habileté, des défis et ce tant convoité classement S pour les perfectionnistes. Des combats de boss bestiaux invitant les joueurs à affronter des adversaires imposants dotés de mécanismes distincts et de schémas de combat à haut risque. Apprendre, s’adapter et exécuter pour survivre à des duels cinématiques qui repoussent les tactiques et les limites du temps.

invitant les joueurs à affronter des adversaires imposants dotés de mécanismes distincts et de schémas de combat à haut risque. Apprendre, s’adapter et exécuter pour survivre à des duels cinématiques qui repoussent les tactiques et les limites du temps. Constituer l’arsenal de combat parfait : optimisation et improvisation. Les joueurs doivent enchaîner les éliminations et les parades pour atteindre un état de fluidité qui permettra de gagner des Bolts afin d’améliorer la War Hand, de débloquer des armes à feu et des lames, et d’adapter l’équipement au style de jeu.

Les joueurs doivent enchaîner les éliminations et les parades pour atteindre un état de fluidité qui permettra de gagner des Bolts afin d’améliorer la War Hand, de débloquer des armes à feu et des lames, et d’adapter l’équipement au style de jeu. Bande-son boostant l’adrénaline des joueurs , les plongeant dans un univers sonore énergique, composée par l’artiste hip-hop Loptimist qui insuffle la bonne dose d’énergie à chaque étape.

, les plongeant dans un univers sonore énergique, composée par l’artiste hip-hop Loptimist qui insuffle la bonne dose d’énergie à chaque étape. Une narration de type roman graphique qui suit les missions de Jin à travers des cinématiques dynamiques en bande dessinée, avec des images nettes et un rythme cinématographique qui racontent une histoire crue mêlant violence, corruption et loyautés brisées.

qui suit les missions de Jin à travers des cinématiques dynamiques en bande dessinée, avec des images nettes et un rythme cinématographique qui racontent une histoire crue mêlant violence, corruption et loyautés brisées. Une atmosphère néo-noir menant les joueurs à explorer la métropole en pixel art battue par la pluie, où Jin est prêt à franchir toutes les limites pour sauver la jeune fille.