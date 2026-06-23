Capcom annonce un nouveau Spotlight pour le 25 juin 2026 à 23h avec des informations sur Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen et Monster Hunter Stories 3.

Capcom a révélé la tenue d’un nouveau Capcom Spotlight prévu pour le jeudi 25 juin 2026 à 23 heures, heure française. Cette présentation de trente minutes mettra en avant des annonces concernant trois titres : Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen et Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Les trois jeux concernés sont soit déjà sortis, soit prévus pour une sortie sur Nintendo Switch 2.

Cette diffusion s’inscrit comme le deuxième Capcom Spotlight de l’année 2026. Lors de l’édition de mars, Capcom avait notamment présenté Monster Hunter Stories 3, Pragmata, Street Fighter 6, Mega Man Star Force Legacy Collection et Mega Man: Dual Override.

La présentation sera accessible en direct sur la chaîne YouTube officielle Capcom France, avec une version sous-titrée en français disponible pour le public francophone. Il sera streamé/commenté aussi sur notre chaine Twitch.