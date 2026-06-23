23 juin 2026. Le studio français indépendant LifeLine Games et l’éditeur français Dear Villagers annoncent la sortie de Deer & Boy, un jeu de plateforme cinématique indépendant, disponible dès maintenant sur PC (Steam/Steam Deck Verified et Epic Games Store), PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X pour 19,99€. Une réduction de 10% est disponible durant la première semaine suivant la sortie.

“Deer & Boy nous tient à cœur depuis des années, et nous sommes incroyablement heureux et fiers de pouvoir enfin le proposer aux joueurs. Ils pourront ainsi découvrir l’histoire et les émotions qui nous ont animés dès le début. Merci à tous pour votre soutien depuis l’annonce du jeu ! Nous espérons que vous passerez un agréable moment en compagnie de nos deux amis !” a déclaré Jayson Houdet, fondateur de LifeLine Games et directeur du jeu.

Révélé pour la première fois lors du Summer Games Fest 2024, Deer & Boy est une histoire touchante sur un garçon fuyant son foyer. En se perdant, il tombe sur un faon effrayé, et ils réalisent rapidement à quel point ils ont besoin l’un de l’autre pour affronter les épreuves de leurs vies et comment leur amitié inattendue, mais poétique, les mènera encore plus loin qu’ils n’auraient jamais osé l’espérer.