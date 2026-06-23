PixelCount Studios a annoncé que le jeu de simulation et bac à sable RPG Kynseed sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 4 août 2026. Cette version console proposera l’intégralité du contenu disponible à sa sortie, incluant toutes les mises à jour majeures publiées depuis le lancement PC, sans nécessiter d’achats additionnels.

Kynseed trouve son origine dans une phase d’accès anticipé sur PC via Steam le 8 novembre 2018, avant d’être publié dans sa version complète le 6 décembre 2022. Développé par des vétérans de la série Fable, le jeu se distingue par son approche générationnelle où les joueurs plantent un gland magique et élèvent une famille dont les choix façonnent les branches de l’arbre généalogique. L’aventure se déroule dans le monde de Quill, un univers riche et coloré peuplé de créatures inspirées des contes de fées sombres, où chaque personnage vieillit, interagit et révèle ses secrets avant de transmettre le flambeau à la génération suivante.

PixelCount Studios a souligné l’importance de cette adaptation console, avec Neal Whitehead, cofondateur du studio, déclarant que « l’apport de la communauté PC a été incroyable et a permis d’enrichir considérablement le monde de Quill depuis son lancement il y a un peu plus de deux ans ». Le studio précise avoir consacré un temps significatif à optimiser l’interface utilisateur et les contrôles pour garantir une expérience naturelle et intuitive sur consoles. Sir Ian Livingstone, président de PixelCount Studios et figure emblématique de l’industrie du jeu vidéo, a ajouté que « l’ambition de Kynseed a toujours été d’offrir aux joueurs un niveau de liberté et de construction d’héritage rarement vu dans les RPG bac à sable », évoquant des mécaniques de craft profond, d’exploration, de gestion d’entreprise, d’agriculture et de développement de relations avec les habitants de Quill.

Le jeu permet aux joueurs de fonder une famille, de personnaliser leur ferme et leur maison avec des centaines d’objets, de gérer différentes entreprises comme une forge, une apothicairerie ou un magasin, et de combattre des créatures malveillantes tout en accomplissant des quêtes pour les villageois. Les combats s’inscrivent dans un système où les actions influencent directement l’histoire, avec des choix qui résonnent à travers les générations. Les joueurs peuvent également rassembler des matériaux pour fabriquer des objets, forger des armes ou préparer des remèdes, tout en interagissant avec des personnages non-joueurs qui se souviennent des actions passées.

Parmi les mises à jour majeures intégrées à la version console dès le lancement figure le mode Tavern, une fonctionnalité demandée par la communauté PC permettant de gérer un établissement, d’embaucher du personnel et de servir des rafraîchissements pour créer un lieu de rencontre social central dans le village. D’autres améliorations incluent un suivi de progression complet avec plus de 400 défis offrant des récompenses variées, un système de messagerie instantanée pour les alertes de tâches et d’événements, ainsi qu’une personnalisation approfondie des intérieurs et extérieurs des exploitations agricoles.

Kynseed propose un monde ouvert en 2D magnifiquement conçu à la main, où les joueurs peuvent vivre leur vie selon leurs préférences, que ce soit en explorant librement, en développant des relations avec les habitants ou en relevant des défis variés. Le jeu est disponible en précommande au prix de 19,99 £, 24,99 $ ou 24,99 €, selon votre région.