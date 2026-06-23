Le 23 juin 1996, Nintendo lançait au Japon la Nintendo 64, une console de salon qui allait bouleverser l’industrie du jeu vidéo. Avec son architecture 64 bits, son stick analogique révolutionnaire et des titres cultes comme Super Mario 64 ou The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la N64 a redéfini les standards du gameplay et de l’innovation technique.

Malgré des ventes inférieures à celles de la PlayStation de Sony, la Nintendo 64 reste aujourd’hui une icône nostalgique, célébrée pour son catalogue exceptionnel et son influence durable sur le gaming moderne.

Les Origines : Un Projet Audacieux

Le développement de la Nintendo 64 (nom de code « Ultra 64 » au Japon) a débuté en 1993, avec une collaboration entre Nintendo et Silicon Graphics (SGI). Contrairement à ses concurrents (Sony et Sega), qui misaient sur les CDs, Nintendo a opté pour des cartouches, offrant : ✅ Des temps de chargement quasi nuls ✅ Une meilleure protection contre le piratage ✅ Une durabilité accrue

Cependant, cette décision a aussi limité la capacité de stockage, forçant les développeurs à optimiser leurs jeux de manière extrême.

Dates de Sortie et Prix de Lancement

Région Date de Sortie Prix de Lancement Jeux de Lancement Japon 23 juin 1996 19 800 ¥ (~150 €) Super Mario 64, Pilotwings 64, Saikyo Habu Shogi États-Unis 29 septembre 1996 199,99 $ (~180 €) Super Mario 64, Pilotwings 64, Mario Kart 64 Europe 1er mars 1997 179,99 £ (~210 €) Super Mario 64, Pilotwings 64, Mario Kart 64 France 1er septembre 1997 1 290 FF (~195 €) Super Mario 64, Mario Kart 64, Turok: Dinosaur Hunter

Caractéristiques Techniques

Composant Spécifications Explications Processeur NEC VR4300 (64 bits, 93,75 MHz) Architecture MIPS R4300i, optimisée pour les calculs 3D. Coprocesseur SGI RCP (62,5 MHz) Gère le rendu graphique, l’audio et les entrées/sorties. Mémoire 4 Mo de RAM (extensible à 8 Mo) Limite imposée par le format cartouche. Graphismes Résolution max : 640×480 (interlacé) Qualité supérieure à la PlayStation, mais moins de couleurs simultanées. Audio 16 bits, stéréo Meilleure qualité que la concurrence. Stockage Cartouches (jusqu’à 64 Mo) Accès ultra-rapide, mais capacité limitée. Contrôleur Stick analogique + 10 boutons Révolutionnaire pour l’époque. Connectivité Ports pour 4 joueurs Permet des jeux multijoueurs jusqu’à 4.

Le Stick Analogique : Une Révolution

L’une des innovations majeures de la N64 fut son stick analogique, intégré directement dans la manette. Cela a permis :

Un contrôle 3D précis (Super Mario 64, GoldenEye 007)

(Super Mario 64, GoldenEye 007) Une immersion accrue dans les jeux de tir et d’aventure

dans les jeux de tir et d’aventure Une standardisation reprise plus tard par Sony et Microsoft

Top 10 des Jeux Emblématiques de la N64

La Nintendo 64 a accueilli 388 jeux, dont une majorité de titres cultes. Voici les incontournables :

Jeux de Lancement

Super Mario 64 (23 juin 1996) – Le jeu qui a défini le genre 3D Ventes : 11,91 millions (le jeu le plus vendu de la console). Pilotwings 64 (23 juin 1996) – Démonstration technique Mario Kart 64 (10 février 1997) – Le roi des jeux de course Ventes : 9,87 millions.

Jeux Cultes

Titre Année Ventes (millions) Pourquoi c’est culte ? The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 7,6 Considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps. GoldenEye 007 1997 8,09 A popularisé le FPS en multijoueur sur console. Banjo-Kazooie 1998 3,65 Plateforme 3D colorée et inventive. Perfect Dark 2000 3,22 Suite de GoldenEye, avec un mode multijoueur amélioré. Star Fox 64 1997 3,77 Rail shooter en 3D avec des voix numérisées. Mario Party 1998 10,57 A lancé une franchise toujours populaire aujourd’hui.

Jeux Méconnus mais Remarquables

Bomberman 64 (1997) – Un Bomberman en 3D.

(1997) – Un Bomberman en 3D. F-Zero X (1998) – Course futuriste ultra-rapide.

(1998) – Course futuriste ultra-rapide. Wave Race 64 (1996) – Un jeu de jet-ski réaliste.

(1996) – Un jeu de jet-ski réaliste. Blast Corps (1997) – Un jeu d’action où l’on détruit des bâtiments.

Design et Accessoires

Accessoires Officiels

Accessoire Fonction Prix (1996-1997) Controller Pak Mémoire pour sauvegarder les parties ~20 € Transfer Pak Transfert de données entre Game Boy et N64 ~30 € Memory Expansion Pak Ajoute 4 Mo de RAM ~50 € Rumble Pak Vibration dans la manette ~25 €

Réception et Ventes

Chiffres de Ventes (1996-2001)

Région Ventes (unités) Part de marché Monde 32,93 millions ~10% du marché Japon 5,54 millions 16,8% États-Unis 20,63 millions 62,6% Europe 6,76 millions 20,5%

Anecdotes et Faits Marquants

Le Stick Analogique : Une Invention Accidentelle ?

À l’origine, le stick analogique n’était pas prévu dans la manette.

dans la manette. C’est Shigeru Miyamoto qui a insisté pour l’ajouter après avoir testé Super Mario 64 avec une manette classique.

Le Jeu le Plus Cher de l’Histoire (À l’Époque)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’est vendu 79,99 $ à sa sortie aux États-Unis.

à sa sortie aux États-Unis. En 2026, une cartouche neuve se vend entre 100 et 300 €.

GoldenEye 007 : Le Jeu qui a Sauvé la N64 en Europe

Sorti en 1997 , GoldenEye 007 est devenu un phénomène culturel .

, GoldenEye 007 est devenu un . Ventes : 8,09 millions.

Le N64DD : L’Échec Japonais