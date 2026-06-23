Le 23 juin 1996, Nintendo lançait au Japon la Nintendo 64, une console de salon qui allait bouleverser l’industrie du jeu vidéo. Avec son architecture 64 bits, son stick analogique révolutionnaire et des titres cultes comme Super Mario 64 ou The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la N64 a redéfini les standards du gameplay et de l’innovation technique.
Malgré des ventes inférieures à celles de la PlayStation de Sony, la Nintendo 64 reste aujourd’hui une icône nostalgique, célébrée pour son catalogue exceptionnel et son influence durable sur le gaming moderne.
Les Origines : Un Projet Audacieux
Le développement de la Nintendo 64 (nom de code « Ultra 64 » au Japon) a débuté en 1993, avec une collaboration entre Nintendo et Silicon Graphics (SGI). Contrairement à ses concurrents (Sony et Sega), qui misaient sur les CDs, Nintendo a opté pour des cartouches, offrant : ✅ Des temps de chargement quasi nuls ✅ Une meilleure protection contre le piratage ✅ Une durabilité accrue
Cependant, cette décision a aussi limité la capacité de stockage, forçant les développeurs à optimiser leurs jeux de manière extrême.
Dates de Sortie et Prix de Lancement
|Région
|Date de Sortie
|Prix de Lancement
|Jeux de Lancement
|Japon
|23 juin 1996
|19 800 ¥ (~150 €)
|Super Mario 64, Pilotwings 64, Saikyo Habu Shogi
|États-Unis
|29 septembre 1996
|199,99 $ (~180 €)
|Super Mario 64, Pilotwings 64, Mario Kart 64
|Europe
|1er mars 1997
|179,99 £ (~210 €)
|Super Mario 64, Pilotwings 64, Mario Kart 64
|France
|1er septembre 1997
|1 290 FF (~195 €)
|Super Mario 64, Mario Kart 64, Turok: Dinosaur Hunter
Caractéristiques Techniques
|Composant
|Spécifications
|Explications
|Processeur
|NEC VR4300 (64 bits, 93,75 MHz)
|Architecture MIPS R4300i, optimisée pour les calculs 3D.
|Coprocesseur
|SGI RCP (62,5 MHz)
|Gère le rendu graphique, l’audio et les entrées/sorties.
|Mémoire
|4 Mo de RAM (extensible à 8 Mo)
|Limite imposée par le format cartouche.
|Graphismes
|Résolution max : 640×480 (interlacé)
|Qualité supérieure à la PlayStation, mais moins de couleurs simultanées.
|Audio
|16 bits, stéréo
|Meilleure qualité que la concurrence.
|Stockage
|Cartouches (jusqu’à 64 Mo)
|Accès ultra-rapide, mais capacité limitée.
|Contrôleur
|Stick analogique + 10 boutons
|Révolutionnaire pour l’époque.
|Connectivité
|Ports pour 4 joueurs
|Permet des jeux multijoueurs jusqu’à 4.
Le Stick Analogique : Une Révolution
L’une des innovations majeures de la N64 fut son stick analogique, intégré directement dans la manette. Cela a permis :
- Un contrôle 3D précis (Super Mario 64, GoldenEye 007)
- Une immersion accrue dans les jeux de tir et d’aventure
- Une standardisation reprise plus tard par Sony et Microsoft
Top 10 des Jeux Emblématiques de la N64
La Nintendo 64 a accueilli 388 jeux, dont une majorité de titres cultes. Voici les incontournables :
Jeux de Lancement
- Super Mario 64 (23 juin 1996) – Le jeu qui a défini le genre 3D
- Ventes : 11,91 millions (le jeu le plus vendu de la console).
- Pilotwings 64 (23 juin 1996) – Démonstration technique
- Mario Kart 64 (10 février 1997) – Le roi des jeux de course
- Ventes : 9,87 millions.
Jeux Cultes
|Titre
|Année
|Ventes (millions)
|Pourquoi c’est culte ?
|The Legend of Zelda: Ocarina of Time
|1998
|7,6
|Considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps.
|GoldenEye 007
|1997
|8,09
|A popularisé le FPS en multijoueur sur console.
|Banjo-Kazooie
|1998
|3,65
|Plateforme 3D colorée et inventive.
|Perfect Dark
|2000
|3,22
|Suite de GoldenEye, avec un mode multijoueur amélioré.
|Star Fox 64
|1997
|3,77
|Rail shooter en 3D avec des voix numérisées.
|Mario Party
|1998
|10,57
|A lancé une franchise toujours populaire aujourd’hui.
Jeux Méconnus mais Remarquables
- Bomberman 64 (1997) – Un Bomberman en 3D.
- F-Zero X (1998) – Course futuriste ultra-rapide.
- Wave Race 64 (1996) – Un jeu de jet-ski réaliste.
- Blast Corps (1997) – Un jeu d’action où l’on détruit des bâtiments.
Design et Accessoires
Accessoires Officiels
|Accessoire
|Fonction
|Prix (1996-1997)
|Controller Pak
|Mémoire pour sauvegarder les parties
|~20 €
|Transfer Pak
|Transfert de données entre Game Boy et N64
|~30 €
|Memory Expansion Pak
|Ajoute 4 Mo de RAM
|~50 €
|Rumble Pak
|Vibration dans la manette
|~25 €
Réception et Ventes
Chiffres de Ventes (1996-2001)
|Région
|Ventes (unités)
|Part de marché
|Monde
|32,93 millions
|~10% du marché
|Japon
|5,54 millions
|16,8%
|États-Unis
|20,63 millions
|62,6%
|Europe
|6,76 millions
|20,5%
Anecdotes et Faits Marquants
Le Stick Analogique : Une Invention Accidentelle ?
- À l’origine, le stick analogique n’était pas prévu dans la manette.
- C’est Shigeru Miyamoto qui a insisté pour l’ajouter après avoir testé Super Mario 64 avec une manette classique.
Le Jeu le Plus Cher de l’Histoire (À l’Époque)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’est vendu 79,99 $ à sa sortie aux États-Unis.
- En 2026, une cartouche neuve se vend entre 100 et 300 €.
GoldenEye 007 : Le Jeu qui a Sauvé la N64 en Europe
- Sorti en 1997, GoldenEye 007 est devenu un phénomène culturel.
- Ventes : 8,09 millions.
Le N64DD : L’Échec Japonais
- Lancé en 1999 au Japon seulement, le N64DD était un disque dur externe.
- Échec commercial (seulement 15 000 unités vendues).
Jeux cultes :
1- Mario 64 quand même !