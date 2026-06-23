Nintendo a annoncé une révision à la hausse des prix de ses différents abonnements Nintendo Switch Online, effective à partir du 1er juillet 2026 au Japon. Cette décision concerne l’abonnement de base Nintendo Switch Online, le Nintendo Switch Online Family Plan ainsi que le Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Dans un communiqué, l’entreprise a exprimé ses excuses aux utilisateurs pour cette augmentation, tout en remerciant pour la compréhension.

Les nouveaux tarifs, applicables à partir du 1er juillet 2026 à 0h00 JST, se répartissent comme suit pour le plan individuel de Nintendo Switch Online : le tarif mensuel passe de 306 à 400 yens, l’abonnement de trois mois de 815 à 1 000 yens, et l’abonnement annuel de 2 400 à 3 000 yens. Pour le Nintendo Switch Online Family Plan, le tarif annuel passe quant à lui de 4 500 à 5 800 yens.

Concernant le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, le plan individuel annuel voit son prix évoluer de 4 900 à 5 900 yens, tandis que le plan familial annuel passe de 8 900 à 9 900 yens. Tous ces montants sont indiqués toutes taxes comprises. Les prix pratiqués par les revendeurs pour les cartes d’abonnement physiques peuvent varier selon les enseignes.

Nintendo n’a pas précisé si une augmentation similaire serait appliquée aux abonnements dans les autres régions du monde.

Nintendo Switch Online – Tarifs mis à jour au Japon (1er juillet 2026)

Abonnement Individuel

Durée Prix avant (avant le 1er juillet 2026) Nouveau prix (à partir du 1er juillet 2026) 1 mois (30 jours) 306 ¥ 400 ¥ 3 mois (90 jours) 815 ¥ 1 000 ¥ 12 mois (365 jours) 2 400 ¥ 3 000 ¥

Abonnement Famille

Durée Prix avant (avant le 1er juillet 2026) Nouveau prix (à partir du 1er juillet 2026) 12 mois (365 jours) 4 500 ¥ 5 800 ¥

Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Abonnement Individuel

Durée Prix avant (avant le 1er juillet 2026) Nouveau prix (à partir du 1er juillet 2026) 12 mois (365 jours) 4 900 ¥ 5 900 ¥

Abonnement Famille

Durée Prix avant (avant le 1er juillet 2026) Nouveau prix (à partir du 1er juillet 2026) 12 mois (365 jours) 8 900 ¥ 9 900 ¥

Tous les prix sont indiqués toutes taxes comprises.