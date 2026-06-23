Jagex dévoile une nouvelle région avec un système environnemental dynamique, un nouveau type de monture et un combat de boss contre Fuzan… le tyran ardent.

Mardi 23 juin 2026, Cambridge, Royaume-Uni – Jagex: The RuneScape Company a lancé aujourd’hui Umbral Sands, la dernière mise à jour majeure de l’accès anticipé Steam de RuneScape: Dragonwilds avant sa sortie sur PC et consoles le 15 septembre.

Regardez la bande-annonce de lancement d’Umbral Sands pour RuneScape: Dragonwilds :

Vidéo YouTube.

Disponible dès aujourd’hui en tant que mise à jour majeure, Umbral Sands offre aux joueurs un premier aperçu de l’interprétation par Dragonwilds du biome désertique emblématique de RuneScape, avec son propre système environnemental dynamique à endurer et à surmonter.

Contenu de la mise à jour Umbral Sands :

Nouvelle zone à explorer – Les dunes d’Umbral Sands introduisent un système environnemental dynamique que les joueurs devront surmonter, en comptant sur l’ombre, des abris construits à la hâte et les voyages nocturnes pour éviter la chaleur accablante du soleil brûlant et traverser avec succès ce paysage périlleux.

Nouveau dragon – Fuzan, le tyran ardent, traquera les joueurs après la tombée de la nuit, une fois le soleil corrompu couché, avec ses sbires dragons rouges inférieurs qui menacent la région. Les joueurs devront se rendre dans la Grotte des Combats pour mettre fin à sa menace, où ils devront vaincre des vagues d’ennemis et de la lave en fusion avant d’affronter ce prédateur suprême. La Grotte des Combats est entièrement rejouable avec des modes avancés, des récompenses d’artisanat rares et de puissants Vestiges à récupérer.

Nouveaux objets – Des objets emblématiques de RuneScape font leur apparition dans Dragonwilds, avec de nouveaux matériaux d’artisanat comme l’Adamant, le Cuir de dragon rouge et l’If, permettant aux joueurs de fabriquer des équipements en Adamant, des armures en cuir de dragon rouge, et des arcs et bâtons en If.

Nouvelles montures – Les tapis magiques font également leur arrivée dans la mise à jour Umbral Sands, permettant des déplacements rapides à travers les dunes et ses bassins de sables mouvants, tandis que l’ajout de nouvelles variantes de couleur offre plus de personnalisation pour les tapis volants et autres montures.

Nouveaux alliés et ennemis – En plus de Fuzan et de ses sbires dragons rouges, les joueurs affronteront également des ennemis emblématiques de RuneScape comme les Kalphites et les Kot-haar, tandis que ceux qui cherchent des alliés pourront compter sur le dieu ménaphite des morts, Icthlarin, prêt à les aider.

Umbral Sands est la dernière mise à jour majeure de RuneScape: Dragonwilds avant son lancement en version 1.0 sur PC et sa sortie sur consoles Xbox Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Le lancement complet verra également la sortie du raid des Terres Sauvages Méprisées et un combat de boss contre Kuldra, menant cette histoire à une conclusion épique.

Parallèlement à Umbral Sands, la prise en charge officielle du chinois (simplifié), du japonais et du coréen fait ses débuts, permettant à RuneScape: Dragonwilds de toucher un public encore plus large.

RuneScape: Dragonwilds est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam et sortira en version 1.0 sur PC via Steam et l’Epic Games Store le 15 septembre 2026, en même temps que sa sortie sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 (et sur les niveaux PlayStation Plus Extra et Premium pour les abonnés), et les consoles Xbox Series.