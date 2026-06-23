SEGA a lancé Sonic Frontiers: Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 au prix de 49,99 dollars, disponible en version numérique ainsi qu’en édition physique sous forme de carte clé de jeu. Cette mouture, optimisée pour la nouvelle console de Nintendo, propose l’intégralité du contenu du jeu original enrichi des mises à jour ultérieures, avec des améliorations graphiques et techniques adaptées à la plateforme.

Le titre, initialement publié le 8 novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, a depuis dépassé les 4,94 millions d’unités vendues. Sonic Frontiers s’articule autour d’une aventure où Sonic, à la recherche des Chaos Emeralds perdus, se retrouve échoué sur les îles Starfall, un archipel mystérieux peuplé de créatures inhabituelles. Le joueur explore ces vastes zones ouvertes en 3D, combine plateforme et combat dans un système repensé, et découvre les secrets de l’île tout en tentant de sauver ses amis.

La Definitive Edition regroupe l’ensemble des éléments disponibles à ce jour, incluant le jeu de base, la campagne The Final Horizon, ainsi que les mises à jour gratuites Sonic’s Birthday Bash et Sights, Sounds, and Speed. S’y ajoutent un artbook numérique et une mini-bande-son, ainsi que plusieurs contenus précédemment distribués : l’Explorer’s Treasure Box, le Monster Hunter Collaboration Pack, les chaussures Sonic Adventure 2 et la tenue Holiday Cheer Suit. Il est à noter que le contenu de l’Explorer’s Treasure Box ne peut être validé qu’au lancement d’une nouvelle partie.

SEGA permet aux joueurs de transférer leurs données de sauvegarde depuis la version Nintendo Switch vers la Definitive Edition sur Switch 2, bien que cette opération ne soit pas réversible. Ce transfert entraîne cependant la disparition de certains contenus additionnels, notamment les éléments issus de la collaboration avec Inugami Korone (effets sonores, Koronesky, gants et chaussures) ainsi que l’émote Sonic (Koco). Par ailleurs, l’installation du DLC Explorer’s Treasure Box doit impérativement précéder le début d’une nouvelle partie sous peine de voir certains objets inaccessibles.