Découvrez une collection haute en couleur de mini-jeux de rythme amusants avec la démo gratuite de Rhythm Paradise Groove (version démo), désormais disponible sur le Nintendo eShop*1. Rhythm Paradise Groove est attendu le 2 juillet sur Nintendo Switch, et la démo ainsi que le jeu complet sont jouables sur Nintendo Switch 2.

Lancez-vous dans Rhythm Paradise Groove (version démo) et jouez aux cinq premiers mini-jeux en solo, ou testez votre précision avec vos amis. À la sortie de Rhythm Paradise Groove, les joueurs pourront transférer leur progression vers le jeu complet et découvrir encore plus de mini-jeux à débloquer.

Dans Rhythm Paradise Groove, vous pouvez sauter à travers des cerceaux, attraper des légumes volants, manier des marteaux et bien plus encore. Quelle que soit l’étrangeté de la situation, les règles restent toujours les mêmes : il suffit d’appuyer sur les boutons en suivant le rythme. Laissez-vous guider par la musique et mettez votre concentration à l’épreuve dans plus de 80 nouveaux mini-jeux en solo. Le jeu complet propose également un mode à débloquer appelé « Beatspell », dans lequel vous devez utiliser la magie du rythme pour lancer des sorts et vaincre des monstres. De plus, jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble à plus de 30 mini-jeux coopératifs et compétitifs.

Rhythm Paradise Groove est disponible en précommande sur le Nintendo eShop et sur Nintendo Store. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo.

*1 Pour pouvoir acheter et/ou télécharger des jeux et des démos et logiciels gratuits sur le site officiel Nintendo eShop, vous devez disposer d’un compte Nintendo associé à votre console. Vous devez enregistrer votre console en tant que console active pour les téléchargements sur votre compte Nintendo en vous rendant au moins une fois sur le Nintendo eShop depuis l’appareil sur lequel vous souhaitez effectuer le téléchargement. Pour le téléchargement automatique, votre console doit être mise à jour et connectée à Internet avec les téléchargements automatiques activés, et elle doit disposer d’un espace de stockage suffisant pour effectuer le téléchargement. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans notre section Assistance : https://www.nintendo.com/fr-fr/Assistance/Achats-et-abonnements/FAQ-sur-les-achats-de-jeux-en-version-numerique-sur-le-site-Internet-de-Nintendo-1379003.html. Les achats effectués ou les téléchargements de démos activés sur le site Web de Nintendo sont traités via le Nintendo eShop.