Le jeu sortira le 9 octobre 2026 sur Nintendo Switch et PlayStation 5, en versions physique et numérique. Il sera également disponible en version numérique sur PC et Xbox Series X|S

Wild River Games, connu pour le succès de la série Horse Club Adventures, annonce aujourd’hui son tout nouveau jeu vidéo : HORSE CLUB Ride West. Ce nouvel opus met pour la première fois l’équitation western à l’honneur.

Le jeu transporte les joueurs dans un vaste monde librement explorable, imprégné d’une authentique atmosphère du Far West, avec de grands déserts, des canyons, des sources chaudes, des mines abandonnées, des oasis de cactus et bien plus encore. Grâce à une nouvelle direction artistique plus fidèle aux illustrations originales et à un système d’équitation entièrement repensé, cette aventure propose une expérience HORSE CLUB inédite sur consoles et PC.

La série de jeux HORSE CLUB figure parmi les franchises vidéoludiques les plus populaires au monde dans le genre des jeux équestres. Dans HORSE CLUB Ride West, les fans retrouvent les héroïnes emblématiques de HORSE CLUB dans leur voyage à travers un monde ouvert varié où l’exploration libre occupe une place encore plus importante que dans les précédents épisodes. En plus de l’histoire principale, les joueurs pourront rencontrer des personnages secondaires, accomplir des quêtes annexes et profiter de nombreux mini-jeux, comme le tir à l’arc ou la guitare autour d’un feu de camp. Au-delà de l’exploration, le jeu met l’accent sur des missions riches en action, des tournois et la relation unique entre les cavalières et leurs chevaux. HORSE CLUB Ride West introduit plusieurs nouveautés majeures : un monde ouvert, un système d’équitation entièrement inédit, une nouvelle identité visuelle rafraîchie ainsi que l’équitation western, qui occupe pour la première fois le devant de la scène. Grâce à de nouvelles commandes et à des animations améliorées, les chevaux offrent des sensations nettement plus dynamiques. De nouvelles manœuvres, comme les glissades contrôlées (sliding stops), permettent d’effectuer des virages rapides et serrés. Les six chevaux montables possèdent chacun leurs propres caractéristiques et une personnalité distincte. Leurs statistiques, telles que la vitesse, l’endurance, l’agilité, la capacité de saut et le niveau d’amitié, peuvent être améliorées individuellement. En complément, plus de 100 options de personnalisation combinables pour les personnages et les chevaux permettent aux joueurs d’exprimer pleinement leur créativité.