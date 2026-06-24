Inti Creates a confirmé la date de sortie d’Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced – Nintendo Switch 2 Edition, fixée au 22 octobre 2026. Cette édition rassemble les trois opus de la série en un seul titre, incluant l’ensemble des contenus téléchargeables publiés jusqu’à présent. Le jeu sera proposé au prix de 49,99 €, tandis que les propriétaires de la version Nintendo Switch originale pourront acquérir un Upgrade Pack au tarif de 10 € pour débloquer les nouvelles fonctionnalités sur Switch 2.

La compilation reprend les trois jeux de la franchise : Azure Striker Gunvolt (2014), Azure Striker Gunvolt 2 (2016) et Azure Striker Gunvolt 3 (2022), enrichis de tous les ajouts et extensions sortis depuis leurs lancements respectifs. La version Nintendo Switch 2 Edition se distingue par son support des affichages à haut taux de rafraîchissement et en haute résolution, une optimisation technique permettant d’exploiter pleinement les capacités de la console. Elle introduit également un nouveau mode narratif intitulé Azure Striker Gunvolt GX, centré sur un duo composé de Gunvolt et Copen, offrant de nouvelles armes et capacités inédites.

Le mode Azure Striker Gunvolt GX propose une histoire complète, entièrement doublée en anglais et en japonais, avec des séquences de type « live novels » qui font avancer le récit sans interrompre l’action. Un système baptisé « Inspiration » encourage les joueurs à alterner entre les deux personnages à des moments stratégiques pour bénéficier de bonus de compétences et de score. Ce mode sera inclus d’office dans l’édition Nintendo Switch 2, tandis que les versions PlayStation 5 et Steam de la Trilogy Enhanced recevront ultérieurement le contenu en tant que téléchargement additionnel. Les joueurs ayant déjà acheté la version originale sur Nintendo Switch pourront ainsi accéder à ce nouveau mode via l’Upgrade Pack.

Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced était initialement sorti le 24 juillet 2025 sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC via Steam, marquant la première fois que les trois titres de la série étaient regroupés en une seule édition. En prévision de la sortie de la version Nintendo Switch 2, Inti Creates a également annoncé une disponibilité physique au Japon, avec un prix de vente fixé à 6 480 yens pour la version numérique et 7 590 yens pour l’édition physique standard. Une édition limitée sera proposée à 16 280 yens, incluant un livre d’art officiel de format A4 ainsi qu’un coffret de huit disques regroupant la bande originale complète. Les précommandes de l’édition physique incluent un classeur transparent au format A4.

Cette édition Nintendo Switch 2 se positionne comme une version optimisée de la compilation, conçue pour tirer parti des spécificités matérielles de la console portable de Nintendo. Le mode GX, en particulier, représente une nouveauté majeure pour les fans, introduisant une dynamique de jeu inédite autour du duo Gunvolt et Copen, tout en conservant l’essence des mécaniques de plateforme et d’action qui ont fait la réputation de la série depuis son premier opus en 2014.