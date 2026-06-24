C’est une journée historique pour les fans de DELTARUNE : le cinquième chapitre de la saga est enfin sorti sur Nintendo Switch et Switch 2, et ce dès aujourd’hui en version numérique. En parallèle, la bande originale complète du chapitre est également accessible en streaming.

Plongez dans cette aventure parallèle à UNDERTALE, où vous explorerez un monde mystérieux aux côtés de nouveaux personnages attachants et de visages familiers comme Toriel ou Sans (mais pas Papyrus, apparemment trop occupé). Le jeu propose une expérience narrative riche, écrite et composée par Toby Fox, avec des animations pixelisées fluides et expressives signées Temmie, qui arbore même un nouveau chapeau dans le jeu.

Voici ce qui vous attend dans DELTARUNE Chapter 5 :

✅ Une bande-son massive et une histoire signées Toby Fox

✅ De nouveaux personnages principaux et des retours de personnages emblématiques

✅ Des combats créatifs inspirés de Touhou et Chrono Trigger, mêlant esquives de projectiles et stratégies

✅ Des boss cachés diaboliquement difficiles

✅ Un système linéaire par chapitres, que vous pouvez reprendre à tout moment

✅ Un seul et unique ending… ou presque ?

Disponible dès maintenant en digital sur les deux consoles Nintendo Switch, DELTARUNE Chapter 5 promet de prolonger l’expérience unique de la série, entre humour, mystère et défis de gameplay. La bande originale complète est également accessible en streaming pour accompagner votre immersion dans ce nouvel opus.