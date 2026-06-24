Arc System Works a annoncé le développement de Demons Night Fever, un Speedrun-Training Simulation RPG développé en collaboration avec les studios Drecom et SuperNiche. Le jeu est annoncé pour une sortie en 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC via Steam. L’éditeur japonais, connu pour ses franchises comme Guilty Gear et BlazBlue, propose avec ce titre une expérience qui s’éloigne des conventions habituelles du genre en intégrant des mécaniques axées sur la performance et l’optimisation agressive.

L’histoire de Demons Night Fever suit Kyoshiro, un jeune homme cynique et désabusé qui méprise le monde qui l’entoure. Son parcours bascule lorsqu’il est approché par un dieu maléfique déchu, privé de ses pouvoirs et réduit à l’état de bébé, qui lui propose une alliance pour semer le chaos. Ensemble, ils forment une armée de serviteurs dans le but de commettre des actes de plus en plus extrêmes : vols, enlèvements, pillages et meurtres. L’objectif final est de restaurer les pouvoirs du dieu maléfique, nommé Giga Super Death, afin de renverser un faux dieu masqué de justice. Le récit s’inscrit dans une narration où la morale traditionnelle est inversée, plaçant le joueur dans une position où l’accomplissement des pires actions devient une nécessité stratégique.

Le gameplay de Demons Night Fever repose sur un système de progression où la mort des unités renforce l’armée. Plus les serviteurs périssent au combat, plus ils gagnent en puissance, créant un paradoxe où la faiblesse devient un atout. Le jeu intègre une mécanique centrale intitulée Servant Overwork Mechanic, qui impose au joueur de sacrifier ses propres alliés de manière systématique pour progresser. Cette approche, présentée comme une dark comedy, pousse à une gestion impitoyable des ressources humaines, où chaque perte est calculée pour maximiser l’efficacité globale. Le titre se distingue ainsi par son absence de pitié, transformant la survie en une course contre la montre où chaque décision peut s’avérer irréversible.

Les affrontements s’appuient sur un système de combat tactique au tour par tour sur grille, une base classique qui est cependant subvertie par les mécaniques de simulation de speedrun. Le joueur doit optimiser chaque action pour minimiser les pertes tout en maximisant les gains, une dynamique qui rappelle les runs compétitifs des jeux de vitesse. L’équilibre entre stratégie et performance est au cœur de l’expérience, avec une courbe de difficulté qui récompense la maîtrise des mécaniques plutôt que la simple accumulation de puissance. Le jeu propose également une progression narrative où les choix du joueur influencent directement le développement de l’histoire et la restauration des pouvoirs de Giga Super Death.

Le ton de Demons Night Fever oscille entre satire et comédie noire, avec une esthétique qui semble puiser dans les codes des mangas et des jeux vidéo les plus subversifs. L’univers dépeint un monde où les notions de bien et de mal sont brouillées, et où la cruauté devient un outil de progression. Les thèmes abordés incluent la corruption, la manipulation et la quête de pouvoir absolu, le tout enveloppé dans un récit où le protagoniste incarne une forme de rébellion contre l’ordre établi. L’approche narrative évite cependant le manichéisme, préférant explorer les motivations complexes des personnages principaux.