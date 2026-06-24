CI Games et Hexworks ont annoncé le report de Lords of the Fallen II, initialement prévu pour l’automne 2026. Cette décision s’applique à l’ensemble des plateformes annoncées, à savoir PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et Epic Games Store. Le titre, qui devait marquer la première apparition de la franchise sur une console Nintendo, est désormais attendu pour le premier trimestre 2027.

Dans un communiqué officiel, Marek Tyminski, fondateur et PDG de CI Games, a détaillé les raisons de ce report. Selon ses propos, le développement du jeu a bénéficié de retours continus d’une équipe dédiée, le Gameplay Feedback Team, composée de vétérans expérimentés des jeux de type Souls-like au sein du Launch Creative Team. Ces retours, combinés à la vision du studio, ont permis d’identifier des opportunités d’amélioration significatives pour affiner et renforcer l’expérience globale. Les améliorations envisagées nécessitent un temps supplémentaire d’intégration, d’itération et de polissage afin de garantir une qualité optimale à la sortie du jeu. Tyminski a également souligné que ce nouveau créneau de lancement permet de positionner Lords of the Fallen II en dehors d’une période de fêtes hautement concurrentielle, lui assurant ainsi une visibilité et une attention accrues.

Le studio a réitéré son engagement envers les joueurs, affirmant que cette décision reflète une volonté de livrer un RPG d’action dark fantasy à la hauteur des attentes des fans de la franchise. Tyminski a exprimé sa gratitude envers la communauté pour son soutien continu, tout en confirmant que l’équipe reste pleinement motivée par les retours positifs reçus après les dernières révélations. Il a également indiqué que davantage d’informations seraient partagées dans les mois à venir.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Lords of the Fallen II sera disponible sur Nintendo Switch 2, une plateforme dont la version a été dévoilée lors d’un Nintendo Direct récent. Ce portage marque une étape importante pour CI Games, qui réaffirme son engagement à offrir une expérience accessible sur l’ensemble des plateformes actuelles. Le premier opus de la série, sorti en 2023, a récemment dépassé les 8 millions de joueurs, renforçant ainsi la légitimité du studio à poursuivre cette stratégie multiplateforme.

La version Nintendo Switch 2 de Lords of the Fallen II met en avant des visuels impressionnants développés avec l’Unreal Engine 5, fonctionnant à un taux de rafraîchissement stable de 30 images par seconde, que ce soit en mode portable ou en mode docké. Les technologies Nanite et Lumen sont exploitées pour offrir des modèles 3D plus détaillés et un éclairage global dynamique, tandis que des optimisations spécifiques ont été mises en place grâce à la coordination entre Hexworks, Epic Games et Nintendo. James Lowe, directeur du jeu, a déclaré que l’équipe travaillait activement pour que l’univers sombre et fantastique ainsi que le combat rapide et brutal de Lords of the Fallen II se transposent parfaitement sur la console portable de Nintendo. Il a également souligné que cette adaptation permettrait aux joueurs Nintendo d’explorer pour la première fois les royaumes d’Axiom et d’Umbral dans des conditions optimales.