Team Artichoke, le studio indépendant dirigé par Moo Yu – connu pour son travail sur LittleBigPlanet, Ratchet & Clank et Knights and Bikes – annonce l’arrivée de son jeu Mythmatch sur Nintendo Switch via l’eShop le 7 juillet 2026. Ce titre, initialement sorti sur PC en mars 2026, se présente comme un match-three puzzler narratif mêlant construction de ville, mythologie grecque et mécaniques de fusion d’objets.

L’histoire de Mythmatch suit Artémis, déesse olympienne exilée sur Terre par Hermès. À son arrivée, elle découvre la ville d’Ithaque en déclin, ses habitants en difficulté et ses hommes partis depuis longtemps à la guerre de Troie. Son objectif : reconstruire la communauté avec l’aide des femmes locales, tout en relevant des défis pour regagner sa place parmi les dieux. Le jeu alterne entre des phases de gestion quotidienne, où le joueur fusionne des ressources pour construire et améliorer la ville, et des affrontements contre les divinités de l’Olympe sous forme de minijeux d’arcade.

Les mécaniques de Mythmatch s’éloignent du modèle classique des jeux de match-three. Le joueur doit combiner des objets pour répondre aux demandes des habitants, créer de nouvelles structures et progresser dans l’histoire. Chaque dieu olympien propose des défis uniques inspirés de titres comme Tetris, Overcooked ou Super Autopets, intégrant ainsi des séquences roguelite. Le jeu propose également un mode co-op local dans les minijeux, permettant de jouer à deux.

La narration met l’accent sur les thèmes de l’appartenance et de la famille choisie, avec une approche qui aborde également la satire du capitalisme tardif. Depuis sa sortie sur Steam, Mythmatch a reçu des critiques élogieuses, dont une note maximale de cinq étoiles de la part du Guardian, et affiche un taux de satisfaction de 98 % sur la plateforme.