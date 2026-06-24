Les nouvelles récompenses et ajouts incluent :

Ma CARRIÈRE : Le thème de la Saison 8 est centré sur la domination de Shaquille O’Neal dans la raquette. Les joueurs peuvent enchaîner les matchs pour obtenir le One Wheel Vehicle au niveau 18, ‘Hugo’ – la mascotte des Charlotte Hornets au niveau 19, les Green ‘Bloodline’ Eyes au niveau 33, l’Animated Light Show Onesie au niveau 39, le +1 Cap Breaker au niveau 40, pour ne citer que ces récompenses.

: Le thème de la Saison 8 est centré sur la domination de Shaquille O’Neal dans la raquette. Les joueurs peuvent enchaîner les matchs pour obtenir le One Wheel Vehicle au niveau 18, ‘Hugo’ – la mascotte des Charlotte Hornets au niveau 19, les Green ‘Bloodline’ Eyes au niveau 33, l’Animated Light Show Onesie au niveau 39, le +1 Cap Breaker au niveau 40, pour ne citer que ces récompenses. Le Parc : Old Town est de retour. Une version remastérisée des terrains emblématiques de NBA 2K15 revient pour cette Saison 8, offrant un environnement de streetball caractéristique où les joueurs peuvent débouler avec leurs équipes et gravir le classement.

: Old Town est de retour. Une version remastérisée des terrains emblématiques de NBA 2K15 revient pour cette Saison 8, offrant un environnement de streetball caractéristique où les joueurs peuvent débouler avec leurs équipes et gravir le classement. MyTEAM : Dominez cette saison à l’aide d’un nouveau parcours de récompenses MyTEAM où les joueurs peuvent obtenir la carte G.O.A.T. Candace Parker au niveau 1, la carte entraîneur Dark Matter Becky Hammon au niveau 28, la carte G.O.A.T Chris Paul au niveau 35, la carte G.O.A.T. Paolo Banchero (SF/PF) au niveau 40, ainsi que d’autres récompenses.

: Dominez cette saison à l’aide d’un nouveau parcours de récompenses MyTEAM où les joueurs peuvent obtenir la carte G.O.A.T. Candace Parker au niveau 1, la carte entraîneur Dark Matter Becky Hammon au niveau 28, la carte G.O.A.T Chris Paul au niveau 35, la carte G.O.A.T. Paolo Banchero (SF/PF) au niveau 40, ainsi que d’autres récompenses. The W en ligne** : La saison WNBA bat son plein et le All-Star Weekend à Chicago approche à grands pas. Relevez des défis chaque semaine pour obtenir un maillot de Caitlin Clark, un maillot de Jackie Young, et plus encore. Les récompenses de la saison incluent un ballon de basket des Los Angeles Sparks, une carte maillot des Los Angeles Sparks, 5 000 VC, et d’autres exclusivités à décrocher.

: La saison WNBA bat son plein et le All-Star Weekend à Chicago approche à grands pas. Relevez des défis chaque semaine pour obtenir un maillot de Caitlin Clark, un maillot de Jackie Young, et plus encore. Les récompenses de la saison incluent un ballon de basket des Los Angeles Sparks, une carte maillot des Los Angeles Sparks, 5 000 VC, et d’autres exclusivités à décrocher. Pass Pro et Pass Hall of Fame de la Saison 8*** : Il est possible de progresser encore plus avec le Pass Pro de la Saison 8, offrant 40 niveaux supplémentaires de contenu premium pour les joueurs qui en veulent toujours davantage. Les récompenses automatiques incluent le Full Throttle Fit, le White Dragon Drip et un Invincible Cooper Flagg. Allez encore plus loin avec des récompenses premium comme le Wrestler Facepaint au niveau 9, l’Animated Two-Tone Overalls au niveau 21, ‘Harry the Hawk’ – la mascotte des Atlanta Hawks au niveau 30, une carte Pass Pro G.O.A.T. Paolo Banchero (SF/PG) au niveau 40, et ce n’est qu’un aperçu de ce qui vous attend.

Pour obtenir tous les détails sur la Saison 8 de NBA 2K26, consultez le dernier Courtside Report. NBA 2K26 est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam.

* La ville et les contenus associés sont uniquement disponibles sur nouvelle génération (Gen 9).

** Le mode The W en ligne et les contenus associés sont uniquement disponibles sur nouvelle génération (Gen 9).

*** Les récompenses GRATUITES du Season Pass de la Saison 8 de NBA 2K26 nécessitent d’être débloquées en jeu. Les Pass Saison Pro et les Pass Hall of Fame de NBA 2K26 sont disponibles à l’achat séparément et nécessitent le jeu de base, une connexion Internet ainsi qu’un compte NBA 2K. Les Pass premium payants débloquent des récompenses supplémentaires pour la saison qui peuvent être obtenues en jeu. Le Pass Pro et le Pass Hall of Fame ne sont pas disponibles en Corée du Sud.