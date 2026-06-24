Aujourd’hui, The Pokémon Company a annoncé que le nouveau booster thématique Jours Heureux, du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, sera disponible à partir du 30 juin 2026. Découvrez ci-dessous la nouvelle bande-annonce pour Jours Heureux qui est également disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Dans Jours Heureux, les Dresseurs peuvent découvrir de nouvelles cartes mettant à l’honneur le côté adorable et attachant des Pokémon, notamment Pikachu, Tiplouf et Ronflex, tels qu’ils apparaissent dans le nouveau booster. En plus d’agrandir leur collection du JCC Pokémon Pocket, de nombreux événements sont également au programme pour les Dresseurs.

Événements à venir :