Aujourd’hui, The Pokémon Company a annoncé que le nouveau booster thématique Jours Heureux, du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, sera disponible à partir du 30 juin 2026. Découvrez ci-dessous la nouvelle bande-annonce pour Jours Heureux qui est également disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.
Dans Jours Heureux, les Dresseurs peuvent découvrir de nouvelles cartes mettant à l’honneur le côté adorable et attachant des Pokémon, notamment Pikachu, Tiplouf et Ronflex, tels qu’ils apparaissent dans le nouveau booster. En plus d’agrandir leur collection du JCC Pokémon Pocket, de nombreux événements sont également au programme pour les Dresseurs.
Événements à venir :
- Événement Emblème Jours Heureux (de début juillet à mi-juillet) : les joueurs peuvent s’affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la poudre éclat et d’autres objets.
- Semaine de la communauté (de mi-juillet à fin juillet) : les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d’autres récompenses.
- Événement Zorua de Hisui (de mi-juillet à fin juillet) : les joueurs pourront participer à des combats solos spéciaux afin d’obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 10.
- Événement Pioche Miracle (de mi-juillet à fin juillet) : des cartes promotionnelles représentant Caninos et Emolga apparaîtront dans les pioches miracles. Pendant cet événement, les joueurs pourront également accomplir des missions leur permettant d’obtenir un ticket boutique événement échangeable contre une carte promotionnelle à la boutique.
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