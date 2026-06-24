Arc System Works et le studio UnitePlus ont officiellement annoncé Qliphah in Providence’s Shadow, un Tactical Counter-Timeline RPG développé pour Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (via Steam et Epic Games Store). La sortie du jeu est prévue pour le 24 septembre 2026, marquant une nouvelle collaboration entre l’éditeur japonais et un développeur spécialisé dans les expériences narratives et de combat innovantes.

L’histoire de Qliphah in Providence’s Shadow se déroule dans un Tokyo dévasté, où la réalité elle-même s’effrite sous l’effet d’une catastrophe surnaturelle. La ville est désormais infestée d’entités monstrueuses appelées Aberrations, des créatures qui déforment l’espace et le temps. Le joueur incarne deux protagonistes aux destins entrelacés : Souma Hoshigami, un livreur ordinaire transformé en une créature hybride après une attaque, et Rena Hizuki, une enquêtrice redoutable de la Division des Mutations de la Police Métropolitaine de Tokyo. Leur quête les mène à traquer Tiny True, une drogue démoniaque qui circule dans les rues, à démêler le mystère des Stigmas – des glyphes maudits gravés dans les corps des jeunes gens – et à affronter un culte obscur qui manipule les événements depuis l’ombre.

Le système de combat de Qliphah in Providence’s Shadow se distingue par son approche Timeline Innovation, une mécanique centrale qui permet de prédire, anticiper et intercepter les attaques ennemies. Le jeu propose une interface dynamique où un indicateur temporel révèle le timing et la nature des offensives adverses, offrant au joueur la possibilité de programmer ses propres compétences, de contrer les assauts et de prendre le contrôle du champ de bataille. Le système permet également de ralentir ou de mettre en pause l’action pour analyser les cooldowns, évaluer les stratégies et exécuter des contre-attaques précises. Bien que le gameplay offre une profondeur tactique, il évolue vers une expérience plus rapide et agressive à mesure que le joueur maîtrise les mécaniques, permettant des enchaînements de coups stylisés et des combats endiablés contre des boss redoutables.

Visuellement, Qliphah in Providence’s Shadow mise sur un style cel-shaded vibrant, rehaussé par des shaders personnalisés conçus pour accentuer l’aspect horrifique et déformé des Aberrations. L’ambiance visuelle est renforcée par une bande-son immersive, incluant un thème d’ouverture percutant et des musiques de combat électrisantes, destinées à amplifier l’immersion dans ce monde en proie à la corruption.

Le jeu sera entièrement doublé, avec une narration conçue pour plonger le joueur au cœur de la crise qui frappe Tokyo. En complément des mécaniques de gameplay et de l’esthétique soignée, Qliphah in Providence’s Shadow proposera un bonus de précommande incluant des skins alternatifs pour Rena et Souma, ainsi qu’un niveau supplémentaire intitulé Voidfall, disponible séparément à une date ultérieure.