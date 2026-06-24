Capcom a annoncé dès le début du mois de juin le développement de Resident Evil: Veronica pour la Nintendo Switch 2, un remake du titre sorti en 2000 sous le nom de Resident Evil Code: Veronica. La sortie est prévue pour 2027, et cette adaptation s’inscrit dans la continuité des efforts du studio pour moderniser ses classiques tout en conservant leur identité d’origine. Le jeu promet des mécaniques de gameplay réactualisées, une narration retravaillée et des graphismes repensés pour tirer parti des capacités de la nouvelle console.

Les informations disponibles sur la page japonaise du Nintendo eShop apportent des précisions techniques supplémentaires concernant la version Switch 2. Le jeu prendra en charge le HDR, offrant ainsi une meilleure dynamique des couleurs et des contrastes pour une immersion visuelle renforcée. Par ailleurs, Resident Evil: Veronica sera compatible avec les amiibo via la fonction NFC, bien que Capcom n’ait pas encore détaillé l’utilisation exacte de cette intégration. Ces ajouts suggèrent une volonté d’exploiter pleinement les spécificités matérielles de la Switch 2 pour enrichir l’expérience de jeu.

L’intrigue de Resident Evil: Veronica se déroule trois mois après les événements de Raccoon City. Claire Redfield, survivante aux côtés de Leon S. Kennedy et Sherry Birkin, se rend en France dans l’espoir de retrouver son frère Chris Redfield. Cependant, son voyage prend une tournure dramatique lorsqu’elle est capturée par l’unité spéciale d’Umbrella, responsable de l’incident biologique. Transportée vers l’île isolée de Rockfort Island, elle découvre que celle-ci, frappée par une nouvelle catastrophe virale, s’est transformée en un environnement hostile où la survie devient un défi permanent.