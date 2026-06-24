Rejoignez Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi et Slippy Toad dans une aventure spatiale bourrée d’action sur Nintendo Switch 2.

Prenez votre envol avec Fox et ses amis dans Star Fox, une aventure à l’action explosive inspirée du jeu Nintendo 64 Lylat Wars, et attendue en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 25 juin.

Le scientifique fou Andross cherche à prendre le contrôle du système stellaire de Lylat, et seuls Fox McCloud et l’équipe Star Fox se dressent sur son chemin. Pilotez votre Arwing et parcourez le système en combattant les forces ennemies et en effectuant des manœuvres aériennes spectaculaires, telles que des tonneaux et des loopings pour vous dégager de vos adversaires. Découvrez de nouveaux itinéraires à travers le système de Lylat au fil de vos parties en acceptant de nouvelles missions et des défis variés. Vous pourrez en outre faire équipe avec vos amis dans le nouveau mode Combat1, un mode multijoueur à quatre contre quatre.

Proposant une approche cinématique de Lylat Wars, Star Fox bénéficie d’une refonte graphique complète qui tire pleinement parti de la puissance et des performances de la Nintendo Switch 2. Le jeu dispose également de nouvelles cinématiques avec des dialogues entièrement doublés, ainsi que des briefings de mission inédits entre les niveaux, qui vous permettront d’en apprendre davantage sur les personnages et les mondes qui composent l’univers Star Fox.

Star Fox propose différents modes de jeu, notamment un mode Campagne, dans lequel les objectifs atteints, les ennemis vaincus et les autres actions que vous réalisez peuvent modifier votre itinéraire ainsi que le déroulement de chaque niveau. Le mode Défi vous permet de rejouer les niveaux terminés et d’accepter divers objectifs et défis inédits, dont certains sont absents de la Campagne. Enfin, grâce au mode Combat, vous pourrez réunir votre équipe pour vivre des combats aériens à quatre contre quatre, opposant jusqu’à huit joueurs répartis entre l’équipe Star Fox et l’équipe Star Wolf.

Le jeu propose également des commandes en mode souris via les manettes Joy-Con 2 ainsi qu’une toute nouvelle fonctionnalité GameChat2 qui vous permet d’incarner vos personnages préférés de l’univers Star Fox dans le cockpit. Devenez Fox McCloud ou n’importe quel membre de son équipe tout en discutant avec vos amis grâce à un avatar interactif qui reproduit vos expressions et vos mouvements dans GameChat3.

Star Fox est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 25 juin. Rejoignez Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi et Slippy Toad dans une aventure spatiale bourrée d’action. Refonte du jeu Lylat Wars sur Nintendo 64, le titre bénéficie de personnages aux designs remaniés, de niveaux aux graphismes modernisés, de cinématiques détaillées, de dialogues entièrement doublés, d’une bande-son orchestrale grandiose, de modes de jeu connus et de modes inédits, et bien plus encore.

*1 Des accessoires supplémentaires, jeux et/ou consoles (vendus séparément) peuvent être nécessaires pour le mode multijoueur.

*2 Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Connexion Internet et abonnement payant Nintendo Switch Online requis. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser le chat vidéo.

*3 Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser certains modes dans le jeu.