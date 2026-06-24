HAMSTER Corporation a annoncé l’arrivée de Tekken dans sa série Arcade Archives 2, marquant la première apparition du jeu original de 1994 sur Nintendo Switch 2, en plus des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La sortie est prévue pour le 25 juin 2026, soit dès demain.

Ce titre, développé à l’origine par NAMCO LIMITED (devenu Bandai Namco Entertainment Inc.), s’inscrit dans la série Tekken qui a donné naissance à l’un des fighting games les plus emblématiques de l’histoire. Tekken, sorti en 1994, est généralement considéré comme l’un des opus les plus modestes de la franchise en raison de son ancienneté, mais il conserve une importance historique majeure en tant que premier volet d’une série qui allait marquer durablement le genre. Le jeu se déroule lors d’un tournoi clandestin où des pugilistes aux motivations secrètes s’affrontent pour déterminer qui possède le poing ultime.

L’une des caractéristiques distinctives de Tekken réside dans son système de contrôle révolutionnaire pour l’époque. Le jeu repose sur un schéma où quatre boutons correspondent à chaque membre du combattant (poing gauche, poing droit, pied gauche, pied droit), offrant une expérience intuitive et proche d’un contrôle direct du corps du personnage. Cette mécanique a posé les bases des futurs titres de la série en instaurant une approche accessible mais profonde des combats en 3D.

La version incluse dans Arcade Archives 2 reprend fidèlement l’expérience originale tout en proposant des options de personnalisation modernes. Les joueurs peuvent ajuster la difficulté du jeu et recréer l’ambiance des bornes d’arcade de l’époque grâce à des réglages spécifiques. De plus, le titre intègre un système de classement mondial permettant de comparer ses scores avec ceux d’autres joueurs à travers le monde, une fonctionnalité typique de la série Arcade Archives qui met en avant le côté compétitif des jeux classiques.