Forever Entertainment officialise le portage console de Tower Dominion, incluant une version Nintendo Switch prévue pour le 9 juillet 2026. Ce roguelike tower defense, initialement salué pour son approche stratégique et sa rejouabilité, propose une expérience où le joueur construit et personnalise son propre terrain de bataille tout en défendant sa forteresse contre une invasion extraterrestre organisée en vagues successives.

Le titre se distingue par son système de carte modulaire, partiellement générée à chaque partie mais entièrement personnalisable grâce à un éditeur de terrain intégré. Cette mécanique permet aux joueurs de façonner le champ de bataille selon leur stratégie, en combinant différents bâtiments, armes, avantages et doctrines pour créer des configurations défensives adaptées aux vagues d’ennemis de plus en plus menaçantes. Le système de progression, basé sur des runs successifs, permet de débloquer de nouvelles options et d’explorer des modes supplémentaires comme l’Extended Mode, conçu pour tester des builds au-delà de la durée standard d’une partie.

Tower Dominion propose trois factions jouables, chacune offrant un style de jeu distinct, ainsi que trente héros aux compétences et synergies uniques. Le jeu inclut plus de soixante-dix bâtiments et cinquante armes différentes, permettant des configurations défensives variées. Les cent quatre-vingts doctrines disponibles encouragent des styles de jeu flexibles et expérimentaux, tandis que le système « Pits » introduit des modificateurs aléatoires pour ajouter de la variété à chaque session. Vingt-deux types d’ennemis, dont des unités puissantes apparaissant en fin de vagues, viennent complexifier la tâche du joueur qui doit adapter sa stratégie en conséquence.

Côté accessibilité, Tower Dominion sur Nintendo Switch prendra en charge onze langues, dont le français, l’allemand, l’espagnol, le portugais brésilien, le russe, le polonais, le coréen ainsi que les versions simplifiée et traditionnelle du chinois.