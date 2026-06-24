Silver Lining Interactive, Owlcat Games, Games Workshop et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que Warhammer 40,000 : Rogue Trader fera ses débuts officiels en version physique le 15 octobre 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 avec la « Voidfarer Edition ».

L’édition « Voidfarer » propose la collection ultime de contenus, comprenant notamment :

Le Season Pass 1 – Accès à deux extensions scénaristiques gigantesques de 15 heures chacune : « Void Shadows » et « Lex Imperialis ».

Un artbook numérique et un pack de fonds d’écran – De superbes illustrations conceptuelles et des fonds d’écran haute résolution pour votre PC et votre téléphone.

Bande originale numérique – La bande-son complète du jeu, comprenant les morceaux des deux DLC.

Trône unique « Rogue Trader » – Une amélioration esthétique prestigieuse pour le pont de votre vaisseau spatial.

Frégate de classe Firestorm – Un vaisseau spatial de départ alternatif, doté d’un équipement et d’une apparence uniques.

Compagnon « Cherub » – Remplacez votre compagnon habituel, le « Servo-skull », par un fidèle Cheru (objet en jeu).

Armement premium en jeu – Éliminez les hérétiques avec le fusil à pompe « Blast Wave », qui repousse les ennemis, la dévastatrice épée-chaîne « Wrath of Saint Drusus » et l’ancien pistolet automatique « Heirloom ».

Warhammer 40,000 : Rogue Trader allie une histoire riche, un jeu de rôle axé sur les choix et des combats tactiques au tour par tour, caractéristiques des jeux de rôle sur ordinateur classiques. Les joueurs incarneront un puissant Rogue Trader et exploreront la dangereuse et inexplorée étendue de Koronus. Pour protéger votre dynastie, vous devrez recruter un équipage fidèle de compagnons, car chacune de vos décisions façonnera la galaxie.

Warhammer 40,000: Rogue Trader – Voidfarer Edition sera disponible en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 le 15 octobre 2026.