Après des mois d’attente, Silver Lining Interactive, en partenariat avec MINTROCKET, a enfin fixé une date de sortie officielle. DAVE THE DIVER, ce phénomène acclamé par la critique et vendu à 8 millions d’exemplaires, débarque officiellement en version physique le 8 octobre.

Les joueurs peuvent préparer leurs harpons pour les éditions Collector et Complete sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 : les précommandes sont désormais disponibles via Maximum Entertainment en France.

Conçue pour les passionnés de supports physiques qui apprécient les éditions intégrales, cette Complete Edition regroupe le jeu de base dans son intégralité ainsi qu’une incroyable sélection de contenus bonus pour les véritables fans du plongeur !

DLC « In the Jungle » : une nouvelle aventure de grande envergure proposant un biome d’eau douce, un village de jungle avec lequel nouer des liens, un tout nouveau restaurant-grill, de nouvelles explorations dans la jungle, des mini-jeux et bien, bien plus encore.

DLC « DREDGE » : un crossover de pêche envoûtant et atmosphérique.

DLC « Godzilla » : une collaboration légendaire mettant en scène le Roi des Monstres.

DLC « Ichiban’s Holiday » : un événement crossover spécial avec Like a Dragon.

DLC « GGST » : un crossover sur le thème du rock proposant des mini-jeux rythmiques et de nouveaux éléments cosmétiques inspirés de Guilty Gear Strive.

Bande originale numérique :les morceaux entraînants du jeu, imprégnés d’une ambiance océanique.

Le coffret Édition Collector

Une Édition Collector haut de gamme sortira en même temps que l’Édition complète, destinée tout particulièrement aux fans à la recherche de pièces de collection de haute qualité 😉 À l’intérieur du coffret Édition Collector, les fans trouveront :

Édition complète en boîte de DAVE THE DIVER (incluant tout le contenu DLC annoncé)

Standee acrylique du restaurant Bancho Sushi

4 pins métalliques

Porte-clés acrylique

Collier pendentif dauphin

2 cartes Marinca

Affiche

4 cartes postales

Caractéristiques principales de DAVE THE DIVER :

Un mélange primé d’aventure, de RPG et de gestion – Explorez le Trou Bleu le jour, servez des sushis la nuit. Une boucle unique qui rend vite accro.

Exploration des profondeurs marines et éléments rogue-like – Utilisez des harpons, des armes et des améliorations pour faire face aux dangers toujours changeants des profondeurs. Attention : si vous tombez à court d’oxygène, votre prise durement gagnée sera perdue à jamais.

Des personnages excentriques et un récit humoristique – Rencontrez des personnages excentriques, profitez d’un récit ludique et découvrez un trésor de blagues et de parodies.

Un monde sous-marin époustouflant – Le mélange entre pixel art et 3D donne vie à l’océan, avec des paysages à couper le souffle et plus de 200 espèces de créatures marines à découvrir.

Des heures de contenu supplémentaire – Des quêtes secondaires et mini-jeux aux scénarios ramifiés, il y a toujours plus à découvrir sous la surface.

Déjà apprécié des critiques et des joueurs, DAVE THE DIVER fera bientôt surface sous forme physique, une véritable prise de collectionneur pour les fans de PlayStation et de Nintendo.

Alors, prenez votre équipement, fermez les écoutilles et préparez votre harpon : la plus grande plongée de Dave est sur le point de commencer.