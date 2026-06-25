Selon les dernières données de ventes physiques de jeux et de consoles publiées par Famitsu pour la semaine du 15 juin au 21 juin 2026, la Nintendo Switch 2 confirme sa domination sur le marché japonais en dépassant largement la PlayStation 5. Cette période marque également le lancement de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales de Square Enix, qui réalise une entrée remarquée dans les classements.

Du côté des jeux, Tomodachi Life: Living the Dream de Nintendo occupe la première place du classement général avec 34 957 unités écoulées, portant son total de ventes à 1 382 027 exemplaires depuis son lancement le 16 avril 2026. Le jeu enregistre une baisse de 8 % par rapport à la semaine précédente. Powerful Pro Baseball 2026-2027 de Konami, sorti le 11 juin 2026, se positionne en deuxième position avec 28 409 ventes, totalisant 129 385 unités depuis sa sortie, soit une diminution de 72 % par rapport à la semaine précédente. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, sorti le 18 juin 2026, réalise une entrée remarquée en troisième position avec 23 674 ventes sur Switch 2 et 14 843 sur PlayStation 5, cumulant ainsi 38 517 unités vendues en première semaine. Ce titre, développé par Square Enix, marque la plus forte progression dans le top 10 avec une entrée directe à la troisième place.

Pokémon Pokopia de The Pokémon Company, disponible depuis le 5 mars 2026, se classe cinquième avec 7 073 ventes supplémentaires, portant son total à 1 064 055 unités, en baisse de 9 % par rapport à la semaine précédente. eFootball Kick-Off! de Konami, sorti le 4 juin 2026, occupe la sixième place avec 6 835 ventes, totalisant 35 025 unités depuis sa sortie, soit une baisse de 16 %. Mario Kart World de Nintendo, disponible depuis le 5 juin 2025, se positionne en septième place avec 4 289 ventes supplémentaires, portant son total à 2 974 785 unités, en baisse de 15 %. Minecraft de Microsoft Game Studios, sorti le 21 juin 2018, revient en huitième position avec 3 449 ventes supplémentaires, totalisant 4 225 771 unités depuis son lancement, soit une légère hausse de 2 %. Yoshi and the Mysterious Book de Nintendo, sorti le 21 mai 2026, se classe neuvième avec 3 403 ventes, portant son total à 68 205 unités, en baisse de 20 %. Enfin, Kirby Air Riders de Nintendo, disponible depuis le 20 novembre 2025, occupe la dixième place avec 3 332 ventes supplémentaires, totalisant 540 388 unités, soit une progression de 98 %.

# Plateforme Jeu Ventes semaine Total ventes 1 NSW Tomodachi Life: Living the Dream 34,957 1,382,027 2 NSW Power Pros 2026-2027 28,409 129,385 3 NS2 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales 23,674 NEW 4 PS5 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales 14,843 NEW 5 NS2 Pokemon Pokopia 7,073 1,064,055 6 NS2 eFootball Kick-Off! 6,835 35,025 7 NS2 Mario Kart World # 4,289 2,974,785 8 NSW Minecraft # 3,449 4,225,771 9 NS2 Yoshi and the Mysterious Book 3,403 68,205 10 NS2 Kirby Air Riders 3,332 540,388

En ce qui concerne le marché des consoles, la Nintendo Switch 2 domine largement le marché avec 26 435 unités vendues cette semaine, portant son total à 5 940 500 unités depuis son lancement. La famille PlayStation 5 cumule 9 449 unités vendues, dont 8 024 pour la version Digital Edition, 1 165 pour la PlayStation 5 Pro et 260 pour la PlayStation 5 standard. La famille Nintendo Switch enregistre 5 467 unités vendues, composée de 2 619 pour le modèle OLED, 2 446 pour la version Lite et 402 pour la console standard. La famille Xbox Series totalise 463 unités vendues, avec 217 pour la Xbox Series X, 217 pour la version Digital Edition et 29 pour la Xbox Series S.