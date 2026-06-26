LEVEL-5 a révélé le lancement de la sixième mise à jour majeure gratuite pour Inazuma Eleven: Victory Road, intitulée Contenders for Glory DLC, prévue pour le 3 juillet 2026.

Ce contenu supplémentaire s’inscrit dans la continuité des mises à jour régulières du jeu, disponible depuis plusieurs mois sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam. Le DLC, comme les précédents, sera accessible sans frais additionnels pour les joueurs ayant déjà acquis le jeu.