Les données de ventes de matériel et logiciel de jeu vidéo aux États-Unis, publiées par Circana, indiquent que la Nintendo Switch 2 a écoulé près de 6 millions d’unités au cours de sa première année sur le marché américain.

Selon les chiffres officiels, le système a atteint un total de 5,9 millions d’unités vendues, ce qui en fait le deuxième système de jeu le plus vendu de l’histoire aux États-Unis depuis 1995, période couverte par les données de suivi de Circana.

Le seul autre système ayant dépassé ce chiffre est le Game Boy Advance, avec 6,5 millions d’unités écoulées sur la même période de référence.

En mai 2026, la Nintendo Switch 2 a de nouveau occupé la première place en termes de ventes unitaires et en valeur monétaire aux États-Unis. Ces performances font également de la console la plateforme matérielle la plus vendue depuis le début de l’année 2026.